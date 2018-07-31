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В Центральноафриканской Республике убили двух человек с пресс-картами «Известий»

18:22, 31.07.2018

В Центральноафриканской Республике убили трех человек, у двух из которых при себе были пресс-карты издания «Известия». Об этом сообщили в посольстве России в стране.

«То, что они россияне, у нас окончательной уверенности нет, поскольку их личные документы пока не обнаружены, обнаружены только журналистские документы. Двое из них являются сотрудниками «Известий», — цитирует ТАСС представителей дипведомства.

В посольстве также добавили, что не располагают точной информацией о третьем убитом. Сейчас тела всех троих доставлены в местный госпиталь.

Как сообщили в пресс-службе МИЦ «Известия», сотрудников газеты в последнее время на территории ЦАР не было.

«Все сотрудники редакции работают в стандартном режиме, никакой информации о каких-либо чрезвычайных происшествиях с нашими журналистами у нас нет», — приводят «Известия» сообщение пресс-службы.

Происшествия
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