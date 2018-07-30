Водители скорой в Йошкар-Оле устроили забастовку из-за задержки зарплаты

Водители скорой помощи в Йошкар-Оле устроили краткосрочную забастовку из-за невыплаты заработной платы и пообещали новые акции протеста.



Более 60 человек или три смены отказались выехать в рейс, пока их требования не будут выполнены, пишет «Версия». Отмечается, что работники скорой помощи не получили зарплату за июнь и требуют возместить задолженность, а также поднять им зарплату.

«Водители получают зарплату не от нас, так как трудоустроены по системе аутсорсинга. Все вопросы к ООО «Эффективная система здравоохранения», — заявила и. о. главного врача ГБУ РМЭ «Станция скорой медицинской помощи Йошкар-Олы» Елена Морозова.

Отмечается, что среди других жалоб протестующие назвали плохое состояние машин.

Ранее сотрудники «скорой» в Йошкар-Оле жаловались на нарушение трудового права в 2016 году.