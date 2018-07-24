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Инфляция в Венесуэле по итогам года достигнет миллиона процентов

06:58, 24.07.2018
Инфляция в Венесуэле по итогам года достигнет миллиона процентов
Фото: pixabay.com

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует инфляцию в Венесуэле на уровне 1 000 000% по итогам года. Об этом говорится в обзоре МВФ, который представил директор департамента стран Западного полушария Алехандро Вернер.

Отмечается, что экономика страны в этом году может продемонстрировать спад до 18%. Для Венесуэлы это будет третий год подряд, когда показатели спада достигают двузначных цифр.

В публикации говорится, что текущая ситуация в Венесуэле напоминает Германию 1923 года или Зимбабве конца первого десятилетия 2000 годов.

Вернер также отметил, что экономический кризис в Венесуэле окажет негативное воздействие на ситуацию в соседних странах.

Напомним, что в мае инфляция в Венесуэле превысила 24 500%.

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