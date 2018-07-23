В Уфе начали разбирать теплоходы «Габдулла Тукай», «Мулланур Вахитов» и «Салават Юлаев»

В Уфе новый собственник начал разбирать теплоходы «Габдулла Тукай», «Мулланур Вахитов» и «Салават Юлаев». Все они принадлежали обанкротившемуся Башкирскому речному пароходству.

Суда проданы в декабре прошлого года, отмечает агентство «Круизинформ». Их новые владельцы пустили на слом, реализуя судовое оборудование.

Отмечается, что на торгах стоимость теплохода «Салават Юлаев» выросла с 1,3 до 3,1 млн рублей.

В середине мая 2018 года в Уфе началась разборка сразу трех теплоходов — «Герой Ю. Гагарин», «Герой Александр Головачёв» и «В. М. Зайцев», выведенных из работы в 2011—2012 годах. Все три судна были проданы в рамках первых торгов в декабре 2017 года.

Ранее «Реальное время» писало, что теплоход «Габдулла Тукай» выставлялся на Avito за 4,9 млн рублей.