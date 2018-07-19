Чемезов анонсировал создание российского Airbus в рамках «Ростеха»

Ключевые предприятия российской авиационной отрасли объединят в единый концерн «Объединенной авиастроительной корпорации» на базе «Ростеха».



«В концерн могут войти не только ОАК и «Вертолеты России», но и предприятия, производящие агрегаты, комплектующие для авиации. Это и ОДК, и КРЭТ, и «Технодинамика»», — цитирует РБК гендиректора госкорпорации Сергея Чемезова.



При создании концерна речь будет идти не о структурной, а о технологической интеграции. Предприятия «будут работать вместе как большой концерн по примеру Airbus».

«В кооперацию войдут юридически самостоятельные предприятия», — сказал он.

Ранее сообщалось, что предприятия «Ростеха» заменят в продукции оборонно-промышленного комплекса украинские комплектующие на российские к 2019 году.