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Чемезов анонсировал создание российского Airbus в рамках «Ростеха»

08:51, 19.07.2018
Чемезов анонсировал создание российского Airbus в рамках «Ростеха»
Фото: kremlin.ru

Ключевые предприятия российской авиационной отрасли объединят в единый концерн «Объединенной авиастроительной корпорации» на базе «Ростеха».

«В концерн могут войти не только ОАК и «Вертолеты России», но и предприятия, производящие агрегаты, комплектующие для авиации. Это и ОДК, и КРЭТ, и «Технодинамика»», — цитирует РБК гендиректора госкорпорации Сергея Чемезова.

При создании концерна речь будет идти не о структурной, а о технологической интеграции. Предприятия «будут работать вместе как большой концерн по примеру Airbus».

«В кооперацию войдут юридически самостоятельные предприятия», — сказал он.

Ранее сообщалось, что предприятия «Ростеха» заменят в продукции оборонно-промышленного комплекса украинские комплектующие на российские к 2019 году.

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