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В Нижнем Новгороде откроется гипермаркет Hoff

20:15, 18.07.2018
В Нижнем Новгороде откроется гипермаркет Hoff
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Ретейлер Hoff откроет свой первый гипермаркет в Нижнем Новгороде. Магазин мебели и товаров для дома появится в ТРЦ «Фестиваль» на Казанском шоссе.

Открытие назначено на 19 июля, сообщается на сайте сети.

Hoff — крупная российская сеть гипермаркетов товаров для дома. Ее владельцами являются выходцы из «М.Видео» Михаил Кучмент и Александр Зайонц. Главным конкурентом гипермаркета считается шведская IKEA.

В Казани магазин сети открылся в конце 2016 года.

БизнесРозничная торговля
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