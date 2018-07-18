В Нижнем Новгороде откроется гипермаркет Hoff

Ретейлер Hoff откроет свой первый гипермаркет в Нижнем Новгороде. Магазин мебели и товаров для дома появится в ТРЦ «Фестиваль» на Казанском шоссе.

Открытие назначено на 19 июля, сообщается на сайте сети.

Hoff — крупная российская сеть гипермаркетов товаров для дома. Ее владельцами являются выходцы из «М.Видео» Михаил Кучмент и Александр Зайонц. Главным конкурентом гипермаркета считается шведская IKEA.

В Казани магазин сети открылся в конце 2016 года.