В Чувашии не оправдали экс-командиров республиканской Росгвардии

Верховный суд Чувашии не удовлетворил апелляционную жалобу экс-командира чувашского ОМОНа полковника Александра Велиуллова и находившегося в его подчинении экс-командира первой оперативной роты майора Сергея Сергеева на обвинительный приговор Калининского райсуда Чебоксар.

Райсуд признал офицеров виновными в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и приговорил их к выплате штрафов в 60 тыс. и 55 тыс. рублей. При этом суд освободил от реальной выплаты полковника и майора, так как оба в ходе следствия провели под домашним арестом по полгода, сообщает «Коммерсантъ».

Райсуд установил, что в 2016 году восемь бойцов ОМОНа по незаконным указаниям командиров чинили краны на их дачах, монтировали в домах электропроводку, укладывали тротуарную плитку и собирали яблоки. Один боец отправился в четырехдневную командировку в Москву, в ходе которой купил и перегнал в Чебоксары Mercedes для полковника.

Отмечается, что офицеры «для придания видимости законности» отсутствию на службе задействованных на незаконных работах подчиненных оформляли им оплачиваемые отпуска «по личным обстоятельствам», чем нанесли ущерб МВД по Чувашии на 70 тыс. рублей.