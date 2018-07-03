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Из-за урагана в Саранске пострадали две женщины

19:57, 03.07.2018

В Саранске в результате урагана пострадали две женщины. На них упали деревья.

Спасатели освободили пострадавших и передали их врачам скорой помощи, сообщила Мордовская республиканская аварийно-спасательная служба.

Обе женщины возвращались домой, непогода застала их возле лыжно-биатлонного центра.

По данным телеканала «Мир 24», ветер срывал рекламные щиты, остановки и даже обрушил вывеску на республиканской больнице.

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