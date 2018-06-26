Суд отказал АСВ в признании недействительными сделок «Татфондбанка» на 49 млн рублей

Арбитражный суд Республики Татарстан отказался признавать недействительными семь сделок ПАО «Татфондбанк» на общую сумму 49 млн рублей.



Как сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов, почти все банковские операции касались досрочного возврата вкладов и выдачи наличных физлицам. Сумма сделок составила 38,48 млн рублей.

Также сделки с ТФБ заключили ООО «Тверская концессионная компания» (5,7 млн рублей), ООО «Берг Инжиниринг» (3,6 млн), ООО «ВТО» (987 тыс. рублей и 298 тыс. рублей на счет третьего лица).

Ранее АС РТ отказался признавать недействительными сделки «Татфондбанка» на 79,4 млн рублей.