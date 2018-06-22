Следком по РТ возбудил уголовное дело по факту взрыва в Заинске
Дело о взрыве в жилом доме Заинска стало уголовным. Следком по РТ начал расследование трагедии по признакам такого преступления, как проведение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья, которые повлекли тяжкие последствия (ч. 2 ст. 238 УК РФ).
Напомним, по последним данным Минздрава РТ, на месте ЧП пострадали 10 человек, один из них скончался в больнице.
Где будут жить жильцы взорванного подъезда, и за кем в Заинск летит борт санавиации — в материале «Реального времени».Происшествия Татарстан
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