Следком по РТ возбудил уголовное дело по факту взрыва в Заинске

Дело о взрыве в жилом доме Заинска стало уголовным. Следком по РТ начал расследование трагедии по признакам такого преступления, как проведение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья, которые повлекли тяжкие последствия (ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Напомним, по последним данным Минздрава РТ, на месте ЧП пострадали 10 человек, один из них скончался в больнице.

Где будут жить жильцы взорванного подъезда, и за кем в Заинск летит борт санавиации — в материале «Реального времени».