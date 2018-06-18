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Всемирная организация здравоохранения признала зависимость от игр психическим расстройством

18:28, 18.06.2018
Всемирная организация здравоохранения признала зависимость от игр психическим расстройством
Фото: ru.wikipedia.org / WHO

Всемирная организация здравоохранения признала зависимость от онлайн- и видеоигр отдельным психическим заболеванием и включила ее в издание Международной классификации болезней (МКБ-11).

Уточняется, что для диагностирования болезни у человека в течение целого года должны наблюдаться признаки игрового расстройства, негативно влияющие на семейные, социальные, образовательные, профессиональные и другие области жизни, передает «РИА Новости».

Новая Международная классификация болезней должна быть утверждена на Всемирной ассамблее здравоохранения в мае 2019 года.

О том, что Всемирная организация здравоохранения включит игровую зависимость в Международную классификацию болезней, стало известно в конце прошлого года.

ОбществоМедицина
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