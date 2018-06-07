В России в два раза увеличилось число граждан-банкротов

Количество граждан-банкротов в России на конец мая 2018 года составило 65,9 тыс. человек, что вдвое больше, чем на конец мая 2017 года.



В среднем на 100 тыс. человек населения в России приходится 45 банкротов. Наибольшая плотность банкротств — в Вологодской области (148 банкротов на 100 тыс. населения) и Рязанской области (91 банкрот на 100 тыс. населения), говорится в совместном исследовании Объединенного кредитного бюро и «Федресурса».

В Татарстане эта цифра по итогам 5 месяцев 2018 года составляет 39 банкротов на 100 тыс. населения. При этом прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 7%.