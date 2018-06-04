В Казани из ливневки спасли пятерых утят

Необычную операцию провели в воскресенье спасатели управления гражданской защиты исполкома Казани. На службу «112» поступило сообщение: в помощи нуждаются пятеро утят, что провалились в ливневку.

ЧП имело место на Аметьевской магистрали, до поворота на проспект Универсиады со стороны улицы Гвардейской. Информация подтвердилась. Спасатели обнаружили, что ливневка, в которой томятся пернатые, закрыта на болты.

Ливневку открыли и, достав утят, выпустили их на волю.