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Приставы вернут деньги нижегородке, вынужденно оплатившей долги тезки из Татарстана

20:39, 03.06.2018
Приставы вернут деньги нижегородке, вынужденно оплатившей долги тезки из Татарстана
Фото: pixabay.com

Судебные приставы вернут деньги медсестре Наталье Волковой из Нижнего Новгорода, которую перепутали с должницей из Татарстана и списали со счета три тысячи рублей.

Как рассказала представитель УФССП по РТ Лилия Халимова, приставы направили запросы в регистрирующие органы и кредитные организации. В ответ на запрос один из банков предоставил данные, идентичные гражданке, проживающей в Нижегородской области, сообщает «Комсомольская правда».

«В связи с этим с расчетного счета нижегородки Волковой Натальи Александровны были списаны денежные средства. В ближайшее время они ей будут возвращены», — добавила Халимова.

Отмечается, что у женщин полностью совпали фамилии, имена, отчества и даты рождения. При этом нижегородская Наталья Волкова в Татарстане никогда не была.

Происшествия Татарстан
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