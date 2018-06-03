Приставы вернут деньги нижегородке, вынужденно оплатившей долги тезки из Татарстана

Судебные приставы вернут деньги медсестре Наталье Волковой из Нижнего Новгорода, которую перепутали с должницей из Татарстана и списали со счета три тысячи рублей.

Как рассказала представитель УФССП по РТ Лилия Халимова, приставы направили запросы в регистрирующие органы и кредитные организации. В ответ на запрос один из банков предоставил данные, идентичные гражданке, проживающей в Нижегородской области, сообщает «Комсомольская правда».

«В связи с этим с расчетного счета нижегородки Волковой Натальи Александровны были списаны денежные средства. В ближайшее время они ей будут возвращены», — добавила Халимова.

Отмечается, что у женщин полностью совпали фамилии, имена, отчества и даты рождения. При этом нижегородская Наталья Волкова в Татарстане никогда не была.