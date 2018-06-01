АКРА присвоило АКИБАНКу кредитный рейтинг «BВ-(RU)» с прогнозом «стабильный»

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ПАО «АКИБАНК» кредитный рейтинг BВ-(RU), прогноз — «стабильный». Кредитный рейтинг банка обусловлен умеренным бизнес-профилем при сильной позиции достаточности капитала, адекватной позицией по ликвидности и фондированию. Аналитики агентства подчеркнули значимость АКИБАНКа в банковской сфере Республики Татарстан (6-е место по размеру активов среди банков республики), а также активное развитие банка в сфере предоставления банковских гарантий.

Аналитики АКРА отметили сильную позицию ПАО «АКИБАНК» в сегменте достаточности капитала, что определяется высокими значениями нормативов достаточности капитала. По состоянию на 1 апреля 2018 года значение коэффициента Н1.2 (норматив достаточности основного капитала) составляло 20%.

Качество системы управления рисками банка является удовлетворительным. Риск-менеджмент играет значимую роль в операционной деятельности кредитной организации.

Присвоение рейтинга таким авторитетным агентством, как АКРА, подтверждает финансовую стабильность ПАО «АКИБАНК» и станет отправной точкой для дальнейшего развития банка.

ПАО «АКИБАНК». Лицензия ЦБ РФ № 2587