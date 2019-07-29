Новости общества

11:44 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Прокуратура Татарстана закупит конверты и марки на миллион рублей

10:20, 29.07.2019 1
Прокуратура Татарстана закупит конверты и марки на миллион рублей
Фото: pixabay.com

Для нужд прокуратуры РТ закупят маркированные конверты и почтовые марки на 1,1 млн рублей. Это следует из тендера на сайте госзакупок.

Как следует из документации тендера, на эту сумму приобретут почти 32 тысячи конвертов для всех районных и городских прокуратур республики. Поставщиком по госконтракту станет местное отделение «Почты России» УФПС «Татарстан Почтасы».

Напомним, что подразделение другого силового ведомства республики, Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Татарстану, намерено закупить бензин и дизельное топливо на сумму почти в 300 млн рублей. Литр АИ-92 в этом тендере оценили в 48 рублей в 2021 году.

ОбществоВластьЭкономикаБюджет
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:30
    Так языки ещё надо закупить. Марки-то на конвертах клеить кто будет? Неужель сами?
    Габдель Юссон.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров