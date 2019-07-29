Прокуратура Татарстана закупит конверты и марки на миллион рублей

Для нужд прокуратуры РТ закупят маркированные конверты и почтовые марки на 1,1 млн рублей. Это следует из тендера на сайте госзакупок.

Как следует из документации тендера, на эту сумму приобретут почти 32 тысячи конвертов для всех районных и городских прокуратур республики. Поставщиком по госконтракту станет местное отделение «Почты России» УФПС «Татарстан Почтасы».

Напомним, что подразделение другого силового ведомства республики, Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Татарстану, намерено закупить бензин и дизельное топливо на сумму почти в 300 млн рублей. Литр АИ-92 в этом тендере оценили в 48 рублей в 2021 году.