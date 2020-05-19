В Набережных Челнах к отделению «Почты России» выстроилась длинная очередь

В Набережных Челнах к отделению «Почты России» выстроилась длинная очередь, сообщают в соцсетях.

Очередь, судя по посту, собралась по адресу 49-й комплекс, 22 (проспект Сююмбике, 91). На фото около 30 человек, преимущественно пожилого возраста.

Месяц назад в УФПС «Татарстан Почтасы» прокомментировали очередь в отделение на ул. Фучика в Казани. В пресс-службе «Почты России» сообщили, что визит в отделение почтовой связи — это персональное решение клиентов. В отделение сейчас пускают, как правило, по два человека, остальным приходится ждать на улице.