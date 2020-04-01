Почтовые отделения в Татарстане продолжают работать в обычном режиме

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

2 и 3 апреля почтовые отделения Татарстана будут работать в обычном режиме. О дальнейшем режиме будет сообщено дополнительно.



При этом сокращается количество человек, которые могут одновременно находиться внутри отделения, также им нужно соблюдать дистанцию в 1,5—2 метра.

Во всех почтовых отделениях регулярно проводится проветривание, влажная уборка и дезинфекция помещений, сотрудникам выдают маски и санитайзеры, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на УФПС «Татарстан Почтасы».