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Почтовые отделения в Татарстане продолжают работать в обычном режиме

18:43, 01.04.2020
Почтовые отделения в Татарстане продолжают работать в обычном режиме
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

2 и 3 апреля почтовые отделения Татарстана будут работать в обычном режиме. О дальнейшем режиме будет сообщено дополнительно.

При этом сокращается количество человек, которые могут одновременно находиться внутри отделения, также им нужно соблюдать дистанцию в 1,5—2 метра.

Во всех почтовых отделениях регулярно проводится проветривание, влажная уборка и дезинфекция помещений, сотрудникам выдают маски и санитайзеры, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на УФПС «Татарстан Почтасы».

Общество Татарстан
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