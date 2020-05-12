«Почта России» в Татарстане начала принимать клиентов по предварительной записи

«Почта России» в Татарстане запустила новый сервис — в 31 отделении для жителей Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Заинска, Альметьевска, Бугульмы, Нурлата, Чистополя, Зеленодольска и Арска стала доступна предварительная запись на обслуживание. Об этом сообщает пресс-служба УФПС «Татарстан Почтасы» АО «Почта России».

По словам Михаила Волкова, заместителя генерального директора «Почты России» по операционному управлению и розничной торговле, предварительная запись в отделения — это возможность планировать свое время. Так в компании хотят сделать взаимодействие с клиентами максимально комфортным.

Записаться можно на сайте www.pochta.ru и в мобильном приложении. Сделать это нужно не менее чем за 1 час до планируемого визита. Изменить время или отменить запись также можно на сайте. В отделениях для обслуживания населения по записи заработало по одному, а в некоторых — по два операционных окна.

В ближайшее время услуга будет доступна во всех регионах России.

«Реальное время» подготовило фоторепортаж, как отделения «Почты России» работали в режиме самоизоляции.

