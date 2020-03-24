В филиале «Почта России» в Татарстане рассказали, как работают отделения почты в условиях карантина — видео

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В филиале «Почта России» в Татарстане — УФПС «Татарстан почтасы» рассказали, как работают почтовые отделения в условиях карантина, введенного в связи с распространением коронавируса, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



По словам пресс-секретаря УФПС «Татарстан почтасы» Галии Хабибрахмановой, во всех отделениях почты чаще проводится влажная уборка и дезинфекция помещений, измеряется температура сотрудников.

В ближайшее время «Почта России» закупит маски и , в первую очередь, их получат те регионы, которые сейчас находятся в зоне риска.

Все посетители почты могут оплатить необходимые услуги онлайн. Если речь идет о коммунальных услугах, то любой желающий может вызвать почтальона на дом, и он с помощью аппарата произведет оплату любых квитанций.