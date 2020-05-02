«Почта России» в Татарстане рассказала о режиме работы в майские праздники

В отделениях почтовой связи УФПС «Татарстан почтасы» скорректировали график работы из-за майских праздников.

Так, режим работы отделений изменится в отдельные дни с 1 по 11 мая.

В частности, 1 и 9 мая будут выходными днями у всех отделений связи. 2 мая работают только городские отделения почтовой связи по установленному режиму. Сельские почтовые отделения работать не будут.

3, 5, 10 мая почта работает по режиму воскресного дня. 4 мая городские отделения почтовой связи работают по режиму субботы, сельские — по режиму среды.

6 и 7 мая почта работает в обычном режиме. 8 мая почтовые отделения закроются на час раньше. 11 мая — городские отделения почтовой связи работают по режиму субботы. Сельские почтовые отделения — по режиму понедельника.

Пенсии и пособия в выходные и праздничные дни доставят согласно установленному графику, сообщили в пресс-службе «Почты России».