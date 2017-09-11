УФПС «Татарстан почтасы» - филиал ФГУП «Почта России»
Общая информация
УФПС «Татарстан почтасы» – филиал ФГУП «Почта России» ориентировано на почтовое, агентское и финансовое обслуживание физических и юридических лиц.
Отделение Почты России в Республике Татарстан оказывает широкий спектр услуг населению.
Руководитель - Кузнецова Регина Викторовна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Рахматуллина, 3
- Телефон: (843) 221-18-00
- Email: delo@tatpochta.ru
Дата последнего обновления: 11.09.2017