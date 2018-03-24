Скандалы недели: «Слуцкий-гейт», признание Татьяны Водопьяновой и поражение АСВ

Чем запомнились татарстанцам уходящие семь дней

Без сомнения, самыми обсуждаемыми темами уходящей недели стали итоги выборов президента РФ и, конечно же, так называемый «Слуцкий-гейт». На уровне Татарстана гремела история главы Федерации профсоюзов РТ Татьяны Водопьяновой, на которую завели уголовное дело о коммерческом подкупе, а также обсуждалось дело одного казанского предпринимателя, умудрившегося, по предварительным данным, нанести ущерб на немыслимые 437 млн рублей. Параллельно с этим в Татарстане постепенно начали «ломать» практику оспаривания АСВ снятия средств вкладчиками перед крушением банков, а казанский Кремль приобрел «новое лицо». Подробнее об этих и других событиях — в итоговом материале «Реального времени».

Выборы-2018

18 марта Россия пережила важное историческое событие — выборы президента, которые прошли на фоне сложной международной обстановки. На уходящей неделе были озвучены окончательные результаты: Владимир Путин заполучил 76,69% голосов, Павел Грудинин — 11,77%, Владимир Жириновский — 5,65%, Ксения Собчак — 1,68%, Григорий Явлинский — 1,05%, Борис Титов — 0,76%, Максим Сурайкин — 0,68% и Сергей Бабурин — 0,65%.

Отметим, что в этом году была проведена беспрецедентная работа по повышению явки: к примеру, на избирательных участках продавали продукты питания с огромными скидками. К слову, аналитическая служба «Реального времени» сразу после выборов решила узнать, как голосовали города и районы Татарстана. Выяснилось, что на выборы не пришло фактически население целого города, сравнимого с Набережными Челнами.

Как оказалось, во всех районах, где явка сократилась, — относительно новые руководители, не оказавшиеся способными «смобилизовать» жителей пойти на выборы, во-первых, и проголосовать за Путина, во-вторых. Только в городах братьев Метшиных «стабильность»: треть населения Нижнекамска сказала Путину снова «нет», как и 25% казанцев. Впрочем, протестные настроения характерны именно для крупных городов.

В пятницу президент России Владимир Путин обратился к гражданам и поблагодарил их за поддержку его кандидатуры на выборах 18 марта, а также отметил, что все обещания, данные во время предвыборной кампании, будут выполнены.

На избирательных участках продавали продукты питания с огромными скидками. Фото Олега Тихонова

«Слуцкий-гейт» и бойкот журналистов

На уходящей неделе скандал вокруг обвинений депутата Госдумы РФ Леонида Слуцкого в домогательствах достиг своего апогея. Напомним, несколько недель назад сразу три журналистки — заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук, а также корреспондент Русской службы «Би-би-си» Фарида Рустамова — рассказали о домогательствах со стороны депутата.

21 марта Комиссия по этике Государственной думы рассмотрела заявления трех журналисток. Глава комиссии Отари Аршба в итоге сообщил, что «комиссия не усматривает нарушение Слуцким поведенческих норм». После этого более десятка федеральных СМИ («Коммерсант», РБК, «Эхо Москвы», «Дождь» и другие), посчитав это решение несправедливым, а поведение Слуцкого аморальным и недопустимым, объявило бойкот.

«Реальное время» провело опрос депутатов, журналистов и медиаменеджеров по данному вопросу. Один из комментариев — депутата Фатиха Сибагатуллина — вызвал мощнейший резонанс на федеральном уровне. Чиновник заявил, что «журналисты — слуги», а также посоветовал «прижать хвосты журналисткам». На слова Сибагатуллина отреагировал заместитель генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко, посчитавший такую позицию крайне возмутительной и некорректной. На удивление, не в пользу депутата высказался также известный телеведущий Владимир Соловьев: «Он назвал нас слугами, хотя он забыл, кто кому должен служить». В Союзе журналистов слова депутата и вовсе назвали «бредом».

Тем не менее Сибагатуллин ни в чем не раскаивается, даже после начавшегося шума.

Сибагатуллин ни в чем не раскаивается. Фото gossov.tatarstan.ru

Схема Татьяны Водопьяновой

В Татарстане разразился новый коррупционный скандал, в эпицентре которого оказались санаторий «Бакирово» и его учредитель — Федерация профсоюзов РТ. Главврач учреждения Марат Ибрагимов винит Татьяну Водопьянову в том, что она заставила его участвовать в незаконной схеме страхования ее жизни с дальнейшим выводом денег санатория на счет главы ФПРТ, в противном случае — угрожала уволить. На профсоюзного лидера РТ было возбуждено уголовное дело.

В среду, 21 марта, Следком сообщил, что в ходе обысков, проведенных в двух квартирах Водопьяновой в Казани и в ее доме в селе Набережные Моркваши, изъял документы и деньги. Под давлением собранных доказательств подозреваемая написала явку с повинной, сообщив об аналогичных фактах незаконного получения денег в 2009—2014 годах. Таким образом, причиненный ею ущерб мог составить около 3 млн рублей. В тот же день сама Татьяна Водопьянова в интервью СМИ отказалась от признательных показаний, однако на следующий день была обнародована видеозапись с признанием главы ФПРТ — Татьяна Водопьянова делает его в присутствии своего адвоката Натальи Душиной.

Душина комментировать ситуацию не стала. В Федерации независимых профсоюзов России, в свою очередь, сообщили о разногласиях между Водопьяновой и «Татнефтью» из-за санатория «Форос», однако позже в нефтяной компании это опровергли. Отметим, что вывод денег из санаториев Татарстана главой ФПРТ сравнивают с популярной в 90-е годы незаконной схемой по обналичиванию средств и уходу от налогов. По просьбе «Реального времени», юристы и страховщики вспомнили, как и кто к ней прибегал, и дали свою оценку действиям профсоюзного лидера.



На профсоюзного лидера РТ возбуждено уголовное дело. Фото Максима Платонова



ЧП во Внуково и «пьяный» пилот «Аэрофлота»

Сразу несколько громких инфоповодов на этой неделе было связано с авиацией. В телеграм-канале, созданном командой Арама Габрелянова (Life.ru), появилась скандальная новость о том, что у пилота авиакомпании «Аэрофлот» нашли в крови алкоголь, из-за чего рейс из Казани в Москву был задержан на шесть часов, а самого командира воздушного судна отправили на повторное обследование в наркодиспансер. Сообщение дополнялось жареными подробностями из серии: «пилот был окончательно и бесповоротно пьян», а также «в ярости порвал акт медосвидетельствования».

Как удалось выяснить «Реальному времени», при прохождении медкомиссии алкотестер показал у пилота в крови 0,06 промилле алкоголя. После этого мужчину направили в наркодиспансер Казани, где повторное обследование показало, что алкоголя в крови у него обнаружено не было. Тем не менее было принято решение о замене командира воздушного судна. Каких-либо санкций к пилоту не применили.

Также во вторник утром стало известно о ЧП во Внуково: в аэропорту задержали автомобиль курьерской службы с радиоактивной посылкой из Татарстана. По данным СМИ, в грузе нашли соединения кобальта-57, а норма предельной концентрации изотопа была превышена в 10 раз. Как уточнили в таможне Внуково, посылка следовала по России, затем машина въехала в аэропорт, чтобы отправить груз самолетом в Коми. Для решения судьбы посылки на место оперативно прибыли экстренные службы. Как выяснили журналисты, опасный груз из Татарстана во Внуково привез автомобиль курьерской службы Pony Express, однако в самой службе опровергли причастность к опасной посылке во Внуково.

В аэропорту задержали автомобиль курьерской службы с радиоактивной посылкой из Татарстана. Фото travelask.ru



Разборки с АСВ

В Татарстане начали «ломать» практику оспаривания АСВ снятия средств вкладчиками перед крушением банков. В понедельник свои миллионы смогла отвоевать одна из клиенток «Татфондбанка», снявшая деньги незадолго до ввода моратория. По мнению юриста Павла Тубальцева, представлявшего интересы вкладчицы в этом деле, суд поверил, что в данном случае злоупотребления не было и снятие происходило в рамках обычной хозяйственной деятельности. Подробности дела вы можете узнать из материала «Реального времени».

Также на уходящей неделе Арбитражный суд РТ обязал ПСО «Казань» Равиля Зиганшина вернуть 100 млн рублей, снятые со счета в «ИнтехБанке». Иск был подан еще в начале августа. Этот долг, как доказывал конкурсный управляющий, возник в результате списания соответствующей суммы со счета ПСО «Казань» в кредитном учреждении. Списание произошло 21 декабря 2016 года — за два дня до назначения в «ИнтехБанке» временной администрации и наложения моратория на расчеты с клиентами. 14 марта Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск конкурсного управляющего, признал операцию недействительной и восстановил долг компании Равиля Зиганшина перед банком в полном размере — 100,04 млн рублей. В строительной компании говорят, что собираются оспаривать это решение.



«Нижегородский Захарченко» и дело казанского предпринимателя почти на полмиллиарда

Во вторник, 20 марта, в Вахитовском суде было озвучено обвинительное заключение в отношении казанского предпринимателя Роберта Ташкалова, который, по версии следствия, сумел убедить АО «Татнефтехиминвест-холдинг» и «Россельхозбанк» выдать ему займы, а трех своих сотрудниц — оформить «на развитие бизнеса» кредит. Общая сумма ущерба исчисляется в немыслимые 437 млн рублей. Сам обвиняемый свою вину в инкриминируемых ему преступлениях не признает. «Реальное время» подробно разбиралось в деле.

Роберт Ташкалов сумел убедить АО «Татнефтехиминвест-холдинг» и «Россельхозбанк» выдать ему займы. Фото vk.com/tashkalov

Также на этой неделе появились подробности по делу «нижегородского Захарченко» — бывшего руководителя управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области Владимира Шелепова. Об обысках в его квартире и на рабочем месте стало известно в тот же день, когда он ушел в отставку, — 16 марта. Сколько точно было найдено денег в доме Шелепова, не сообщается. 17 марта Басманный суд заключил бывшего руководителя под стражу до 15 мая по делу о взяточничестве в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Сообщается, что в основу дела легли показания, который дал предприниматель, работавший в Ростовской и Нижегородской областях. Якобы он в 2015—2016 годах провел несколько платежей на сумму в 18 млн рублей в пользу Владимира Шелепова на указанные им фирмы за «общее покровительство».

Итоги проверки по факту смерти Елены Шишмаревой



В понедельник Следком назвал результаты проверки по факту смерти Елены Шишмаревой (замглавы Минздрава РТ обвиняли в мошенничестве на 5 млн рублей). В смерти чиновника правоохранители не нашли криминального следа. Адвокат покойной Олег Шемаев склонен доверять данным СК и настаивает: следователи вели себя с его клиенткой максимально корректно.

Напомним, Елену Шишмареву нашли в бане с 8 колотыми ранами на шее, но порядок вещей в ее доме не был нарушен, следов борьбы также не было обнаружено. Записи с видеокамер показали, что посторонние к ней не проникали, машины у дома не останавливались. По словам родственников, женщина последнее время пребывала в угнетенном состоянии. После смерти в ее организме нашли следы фенобарбитала, который она принимала.

В смерти чиновника правоохранители не нашли криминального следа. Фото Ирины Плотниковой

Обрушение котельной и судьба мусоросжигательного завода

В начале недели стало известно о масштабном обрушении в Казани здания котельной ул. Портовой: рухнули стена и потолок. Без тепла остались 1589 человек. Причиной аварии назвали нестабильность грунта из-за резкого перепада температуры днем и ночью. После обрушения, оставившего без тепла 12 жилых домов и один детский сад, началась внеплановая проверка остальных котельных города. Всего в столице РТ насчитывается 136 котельных АО «Казэнерго» и 46 ведомственных котельных. Внеплановая проверка будет проводится до 3 апреля.

Также на на очередной сессии Госсовета, прошедшей в минувший четверг, был поднят вопрос о строительстве мусоросжигательного завода (отметим, что тема утилизации мусора в последние дни стоит в России довольно остро). Премьер-министр РТ заявил на заседании: «Мое мнение — заводу быть, и быть обязательно. Сейчас ведутся инженерные работы, приобретен собственником участок. Сейчас происходит планировка участка, определяются защитные зоны».

Завод будет построен в Зеленодольском районе в поселке Осиново. На нем планируется утилизировать до 50% всех твердых бытовых отходов, вырабатываемых жителями Казани. Также в РТ будет создан региональный оператор, который займется сортировкой мусора. Строительство мусоросжигательного завода планируется начать в октябре 2018 года. Все работы по его созданию займут 4 года. Ожидается, что завод заработает в 2022 году.

После обрушения, оставившего без тепла 12 жилых домов и один детский сад, началась внеплановая проверка остальных котельных города. Фото Александра Артемьева

«Каюк в Куюках» и арест Ливады

Жилищный скандал разворачивается в Куюках — обладатели недвижимости в недостроенных домах недалеко от Казани столкнулись с вывозом стройматериалов. Люди писали заявления в полицию, но там говорят, что так застройщик расплачивается с работниками, не показывая при этом документов.

Выяснилось, что ЖК «Яшьлек», который начинали строить по федеральной программе «Жилье для российской семьи», должны были сдать еще к 1 мая 2016 года, но застройщик до сих пор не выполнил обязательства. Условия для всех участников обещали необычные: цена квадратного метра почти вдвое меньше, чем средняя по рынку, — 35 тысяч рублей. При этом часть расходов застройщику должно было возвращать государство. В итоге дома не могут сдать уже почти два года, а застройщик вынужден расплачиваться с сотрудниками ранее купленными материалами.

Между тем прошел ровно год, как арестовали главу ГК «ФОН» Анатолия Ливаду. Несмотря на все просьбы и доводы, прозвучавшие на заседании в четверг, судья принял решение продлить арест Ливады до 13 мая, о чем и просил следователь, назвав при этом случай исключительным и напирая на то, что Ливада может скрыться и продолжить преступную деятельность, если окажется под домашним арестом.

«Новое лицо» казанского Кремля и новое СМИ от ТПП Башкирии

В Башкирии появляется новый игрок в мире медиа — деловой интернет-портал под названием RB Today. Наименование уже вызывает параллели с обыгранной в «Камеди клаб» англоязычной имиджевой газетой «Башкортостан тудэй». Новое издание создается Торгово-промышленной палатой республики. Уже обозначена сумма инвестиций — 10 млн рублей. Как пояснил в интервью «Реальному времени» президент ТПП Башкортостана Азат Фазлыев, это оценка по бизнес-плану стартовых расходов на этот год на содержание проекта: «Это затратная часть. Это все вместе — и зарплата, и оборудование, и аренда офисов». Полное интервью о новом издании вы можете прочитать здесь.

А в четверг казанский Кремль презентовал свое новое лицо — бывшую телеведущую «Вестей-Татарстана» и замдиректора филиала ВГТРК Лилию Галимову. У девушки особая миссия — взять на себя роль татарстанского аналога представителя российского МИД Марии Захаровой, которая, кстати, стала ответом на лицо Госдепа США Джен Псаки. Функции Галимовой, как она рассказала, — «доносить позицию руководства Татарстана по ключевым проектам».

ОПРОС

Лина Саримова