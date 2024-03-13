День в истории 13 марта: 35 лет с изобретения WWW, родился Зинэтула Билялетдинов, скончался Ирек Миннахметов
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 13 марта 2024 года
13 марта пройдет совещание об итогах цифровизации в Татарстане за 2023 год и торжественное мероприятия в честь столетнего юбилея татарстанского кинематографа. Четыре года назад в Татарстане ввели особый санитарно-эпидемиологический режим из-за распространения коронавируса., 35 лет назад была изобретена Всемирная паутина (WWW, World Wide Web), 70 лет назад создали КГБ СССР. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Совещание по вопросу «О ходе работы по цифровизации Республики Татарстан в 2023 году и планах на 2024 год и последующие годы».
- Торжественное мероприятия в честь столетнего юбилея татарстанского кинематографа в Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая.
- Чемпионат России по волейболу среди мужских команд — «Зенит-Казань» на выезде сыграет с «Югрой».
- Товарищеский матч между национальными сборными России и Беларуси по гандболу.
Кто родился: Яков Геллер и Фарид Абдулганиев
- 1845 — русский лингвист польского происхождения Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ (скончался 3 ноября 1929 года). Известен как основатель и глава всемирно известной Казанской лингвистической школы.
- 1910 — советская артистка цирка Ирина Бугримова (скончалась 20 февраля 2001 года). Является первой в мире дрессировщицей львов.
- 1911 — американский писатель и философ Рон Хаббард (скончался 24 января 1986 года). Известен как создатель дианетики и сайентологии.
- 1913 — русский советский поэт, драматург, баснописец Сергей Михалков (скончался 27 августа 2009 года). Известен как автор слов гимна СССР и России. Отец народных артистов РСФСР Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского.
- 1950 — генеральный директор АО «Агентство по государственному заказу РТ» Яков Геллер.
- 1955 — советский и российский тренер, главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов. При нем клуб трижды выигрывал Кубок Гагарина.
- 1976 — уполномоченный при раисе Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.
Кто скончался: Александр II и Гильм Камай
- 1881 — российский император в 1855—1881 годах Александр II (родился 29 апреля 1818 года). Был смертельно ранен бомбой, брошенной Игнатием Гриневицким на набережной Екатерининского канала в Петербурге.
- 1970 — первый татарский профессор-химик и ректор Казанского университета в 1935—1937 годах Гильм Камай (родился 23 февраля 1901 года).
- 2020 — бывший руководитель «Татмедиа» и «Татспиртпрома» Ирек Миннахметов (родился 25 декабря 1980 года).
Праздники: день тайского слона.
- Национальный день тайского слона. Он отмечается ежегодно с 1998-го в связи с тем, что 13 марта 1963 года Королевский лесной департамент Таиланда провозгласил белого слона национальным животным государства.
События в истории: открыли планету Уран, вышла газета «Известия», русский язык сделали обязательным предметом в школах
- 1781 — английский астроном Фредерик Уильям Гершель открыл планету Уран.
- 1869 — русский химик Дмитрий Менделеев закончил составление таблицы периодической системы химических элементов.
- 1917 — вышел первый номер газеты «Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов». Сейчас газета, которая имеет печатный и электронный варианты, называется просто «Известия».
- 1921 — Монголия объявила независимость от Китая.
- 1938 — русский язык сделали обязательным предметом для изучения во всех школах СССР.
- 1954 — был создан Комитет государственной безопасности (КГБ) при Совете министров СССР.
- 1989 — изобретена Всемирная паутина (WWW, World Wide Web), или интернет. Ее создатели — британский сотрудник Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) Тим Бернерс-Ли и его коллеги. 6 августа 1991 года Всемирная паутина стала доступной всем пользователям.
- 2013 — избран 266-й папа римский Франциск (настоящее имя — Хорхе Марио Бергольо).
- 2014 — Роскомнадзор провел первую массированную досудебную блокировку сайтов.
- 2018 — на территории Татарстана запустили тестовую трансляцию первого мусульманского телеканала «Хузур ТВ».
- 2020 — в Татарстане ввели особый санитарно-эпидемиологический режим из-за распространения коронавируса.
- 2023 — в Госдуму внесли законопроект о повышении призывного возраста срочной службы до 21 года. С 18—27 лет до 21—30 лет. Во втором чтении в документ были внесены поправки, сохраняющие нижнюю границу на уровне 18 лет при повышении призывного возраста до 30 лет. Закон вступил в силу 1 января 2024 года.
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