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День в истории 13 марта: 35 лет с изобретения WWW, родился Зинэтула Билялетдинов, скончался Ирек Миннахметов

07:00, 13.03.2024

Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 13 марта 2024 года

День в истории 13 марта: 35 лет с изобретения WWW, родился Зинэтула Билялетдинов, скончался Ирек Миннахметов
Фото: Реальное время

13 марта пройдет совещание об итогах цифровизации в Татарстане за 2023 год и торжественное мероприятия в честь столетнего юбилея татарстанского кинематографа. Четыре года назад в Татарстане ввели особый санитарно-эпидемиологический режим из-за распространения коронавируса., 35 лет назад была изобретена Всемирная паутина (WWW, World Wide Web), 70 лет назад создали КГБ СССР. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».

Повестка

  • Совещание по вопросу «О ходе работы по цифровизации Республики Татарстан в 2023 году и планах на 2024 год и последующие годы».
  • Торжественное мероприятия в честь столетнего юбилея татарстанского кинематографа в Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая.
  • Чемпионат России по волейболу среди мужских команд — «Зенит-Казань» на выезде сыграет с «Югрой».
  • Товарищеский матч между национальными сборными России и Беларуси по гандболу.

Кто родился: Яков Геллер и Фарид Абдулганиев

  • 1845 — русский лингвист польского происхождения Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ (скончался 3 ноября 1929 года). Известен как основатель и глава всемирно известной Казанской лингвистической школы.
  • 1910 — советская артистка цирка Ирина Бугримова (скончалась 20 февраля 2001 года). Является первой в мире дрессировщицей львов.
  • 1911 — американский писатель и философ Рон Хаббард (скончался 24 января 1986 года). Известен как создатель дианетики и сайентологии.
  • 1913 — русский советский поэт, драматург, баснописец Сергей Михалков (скончался 27 августа 2009 года). Известен как автор слов гимна СССР и России. Отец народных артистов РСФСР Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского.
  • 1950 — генеральный директор АО «Агентство по государственному заказу РТ» Яков Геллер.
  • 1955 — советский и российский тренер, главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов. При нем клуб трижды выигрывал Кубок Гагарина.
  • 1976 — уполномоченный при раисе Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.

Кто скончался: Александр II и Гильм Камай

  • 1881 — российский император в 1855—1881 годах Александр II (родился 29 апреля 1818 года). Был смертельно ранен бомбой, брошенной Игнатием Гриневицким на набережной Екатерининского канала в Петербурге.
  • 1970 — первый татарский профессор-химик и ректор Казанского университета в 1935—1937 годах Гильм Камай (родился 23 февраля 1901 года).
  • 2020 — бывший руководитель «Татмедиа» и «Татспиртпрома» Ирек Миннахметов (родился 25 декабря 1980 года).
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
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  • Максим Платонов
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Праздники: день тайского слона.

  • Национальный день тайского слона. Он отмечается ежегодно с 1998-го в связи с тем, что 13 марта 1963 года Королевский лесной департамент Таиланда провозгласил белого слона национальным животным государства.

События в истории: открыли планету Уран, вышла газета «Известия», русский язык сделали обязательным предметом в школах

  • 1781 — английский астроном Фредерик Уильям Гершель открыл планету Уран.
  • 1869 — русский химик Дмитрий Менделеев закончил составление таблицы периодической системы химических элементов.
Дмитрий Менделеев и его таблица. скриншот realnoevremya.ru из видео «Менделеев за 22 минуты» с канала «Лекторий Dостоевский»
  • 1917 — вышел первый номер газеты «Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов». Сейчас газета, которая имеет печатный и электронный варианты, называется просто «Известия».
  • 1921 — Монголия объявила независимость от Китая.
  • 1938 — русский язык сделали обязательным предметом для изучения во всех школах СССР.
  • 1954 — был создан Комитет государственной безопасности (КГБ) при Совете министров СССР.
  • 1989 — изобретена Всемирная паутина (WWW, World Wide Web), или интернет. Ее создатели — британский сотрудник Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) Тим Бернерс-Ли и его коллеги. 6 августа 1991 года Всемирная паутина стала доступной всем пользователям.
  • 2013 — избран 266-й папа римский Франциск (настоящее имя — Хорхе Марио Бергольо).
  • 2014 — Роскомнадзор провел первую массированную досудебную блокировку сайтов.
  • 2018 — на территории Татарстана запустили тестовую трансляцию первого мусульманского телеканала «Хузур ТВ».
  • 2020 — в Татарстане ввели особый санитарно-эпидемиологический режим из-за распространения коронавируса.
  • 2023 — в Госдуму внесли законопроект о повышении призывного возраста срочной службы до 21 года. С 18—27 лет до 21—30 лет. Во втором чтении в документ были внесены поправки, сохраняющие нижнюю границу на уровне 18 лет при повышении призывного возраста до 30 лет. Закон вступил в силу 1 января 2024 года.
Дарья Пинегина
Общество Татарстан
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