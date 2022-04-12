«ЦБ застрял в парадигмах прошлого, стоит изучить опыт стран по легализации криптовалют»

Эксперт — о борьбе регулятора против Минфина, на кону судьба криптовалют в России

Последние заявления руководства Центробанка об опасности замещения рубля криптовалютами навели на мысль, что ЦБ всерьез намерен продолжить борьбу по полному запрету цифровых валют в стране, считает колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским стажем Артур Сафиулин. В данный момент, по его мнению, идет борьба между двумя концепциями, предложенными Минфином и ЦБ. Такого рода заявления являются еще одним этапом этой борьбы. Эксперт предлагает подробно изучить позицию ЦБ и последствия, к которым она приведет.



В правительстве не все разделяют мнение ЦБ о запрете криптовалюты



Еще в январе Центробанк выступил с инициативой полного запрета криптовалют в России — выпуск, майнинг и обращение криптовалют. Такой жесткий подход вывал волну возмущения среди инвесторов и клиентов крупнейших игроков. Запрет повлечет за собой отток специалистов, сокращение рабочих мест и потери для бюджета потенциальных поступлений в размере 50 млрд рублей в год. ЦБ видит в криптовалютах денежный суррогат, который несет риски для граждан.

Министерство финансов в свою очередь поступило гораздо умнее и, пользуясь принципом «не можешь победить — возглавь», предложило регулирование криптовалют, которое исключает полный запрет. По мнению Минфина, операции с криптовалютами необходимо проводить через российские банки, ввести систему идентификации для владельцев кошельков и разделить инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных.

Для информации: по разным данным, в настоящий момент у россиян имеется порядка 12 миллионов криптовалютных кошельков, объем средств на которых составляет порядка 2 трлн рублей. По оценкам ЦБ, объем операций российских физических лиц с криптовалютами достигает 5 млрд долларов в год.

Еще в январе Центробанк выступил с инициативой полного запрета криптовалют в России — выпуск, майнинг и обращение криптовалют. Фото: pixabay.com

В феврале борьба идей продолжилась — регулятор, изучив предложение Минфина, не согласился с концепцией легализации криптовалют, так как этот компромиссный вариант, по его мнению, не купирует обозначенные риски. ЦБ не готов отступать от своей жесткой позиции и подготовил два законопроекта, которые запрещают выпуск, обращение и владение криптовалютой на территории страны, предусмотрев штрафы за нарушение запретов. Проекты законов направлены в Минфин на изучение. Дело в том, что ЦБ не имеет права законодательной инициативы, этим правом обладает правительство России. Что может быть и к лучшему, так как в правительстве большинство не разделяет мнение ЦБ о полном запрете.

Первый законопроект (в виде поправок в закон «О цифровых финансовых активах») обязывает банки отказывать клиентам в переводе средств в пользу лиц, в отношении которых есть информации об осуществлении ими деятельности, связанной с криптовалютами — выпуск, организации выпуска, вне зависимости от географического местоположения этих лиц. Накладывается запрет владения криптовалютами для банков и прочих некредитных организаций — ломбарды, страховые компании, клиринговые организации, участники рынка ценных бумаг — и для субъектов платежной системы. Запрещается также любая реклама криптовалюты.

Второй законопроект (в виде поправки в КоАП) предусматривает введение штрафов в зависимости от вида нарушения для физических и юридических лиц. В частности, за владение криптовалютой предлагается штрафовать на сумму до 1 млн рублей (для юридических лиц). За ЦБ закрепляются полномочия по возбуждению и рассмотрению дел об административном правонарушении при нарушении данного запрета.

Банк России опасается, что инвестиции в цифровые активы повлекут за собой вывод сбережений из реального сектора экономики. Фото: pixabay.com

Центробанк застрял в парадигмах прошлого

Как мы видим, ситуация достаточно сложная — Банк России продолжает свой крестовый поход против цифровых валют, намереваясь уничтожить их как класс в нашей стране. На днях первый зампред ЦБ Ксения Юдаева озвучила мысль о том, что при использовании криптовалюты в качестве средства платежа произойдет замещение рубля как денежной единицы России, что приведет к расширению теневой экономики, сокращению налоговых поступлений.

Банк России опасается, что инвестиции в цифровые активы повлекут за собой вывод сбережений из реального сектора экономики, фондового рынка, банковского сектора за пределы российского финансового сектора, что в свою очередь сократит возможности этого сектора по финансированию остальных секторов экономики, особенно санкционных компаний. Все это ослабит потенциал роста экономики, скажется на рынке труда и росте доходов граждан. Помимо этого, вложения в криптовалюты являются инвестициями в высокоспекулятивные инструменты, фактически являющимися финансовыми пирамидами, по мнению ЦБ.

Банк России действует по классическому учебнику, в котором нет места таким нововведениям, как цифровые валюты. Центробанк застрял в парадигмах прошлого, возможно ему стоит изучить опыт ЦБ из стран, которые уже легализовали криптовалюты.

По мнению российского ЦБ, собственные вложения финансовых организаций в криптовалюты увеличат рыночные риски, падения курсов криптовалют и мошеннические схемы могут серьезно подорвать устойчивость этих самих организаций, создавая угрозу для кредиторов и вкладчиков. Интеграция криптовалют в финансовую систему приведет к созданию параллельной финансовой системы, которая не подчиняется правилам для финансовых организаций в России. Все это несет системные риски, по мнению регулятора.

Предложение по регулированию рынка криптовалют было подготовлено депутатом Госдумы Антоном Горелкиным. Фото: duma.gov.ru

Это мнение было озвучено в ответ на предложение по регулированию рынка криптовалют, подготовленное депутатом Госдумы Антоном Горелкиным. Его предложение, на мой взгляд, было очень адекватным и явилось результатом длительных обсуждений всех участников рынка и заинтересованных лиц.

В частности, предложено предоставить налоговые льготы и меры поддержки инфраструктурным проектам и производителям аппаратных и программных средств, обеспечить возможность свободной конвертации криптовалют в рубли, ввести льготный режим налогообложения цифровых активов, поддержать создание отечественных криптовалютных бирж. Последнее вообще стало предельно актуально в свете наложенных санкций, когда обладатели российских банковских карт не могут воспользоваться инфраструктурой не в России. Возможно, пора обзавестись своей? Почему бы и нет.

Подход ЦБ крайне консервативен

Минпромторг считает инициативы Горелкина актуальными и поддерживает их. Совместно с Минстроем ведомство предложило установить особый правовой режим для майнинга, так называемую «регуляторную песочницу», и дать российской технике приоритет в майнинге.

Для справки: регуляторная песочница — это особый экспериментальный правовой режим для инновационных проектов, который позволяет отказаться от некоторых нормативных требований, мешающих развитию инноваций. За счет особых условий «песочниц» компании, занимающиеся разработкой новых продуктов и услуг, а также представители органов власти могут тестировать их без риска нарушить действующее законодательство, а впоследствии, если тестирование прошло успешно, выходить с ними на рынок. Как правило, по результатам «песочниц» формируется новое законодательство в этой сфере.

Полный запрет криптовалют не отвечает интересам государства — это приведет к оттоку высокотехнологичных компаний, инвестиций. Фото: cofutrading.com

В заключение остается только порадоваться, что в правительстве уже три серьезных министерства не разделяют ястребиных взглядов ЦБ. Банк России можно понять — глобально они находятся на страже финансовой устойчивости, но их подход крайне консервативен, а значит, неверен в своей сути в нашем стремительно меняющемся мире. Частные криптовалюты будут существовать вне зависимости от желания ЦБ. И необходимо такое регулирование, которое позволит нашей стране получить преимущества.

Полный запрет криптовалют не отвечает интересам государства — это приведет к оттоку высокотехнологичных компаний, инвестиций, it-специалистов, блокированию развития иных полезных технологий (как блокчейн), созданию теневого рынка. По сути, введенные запреты могут принести противоположный результат — весь оборот криптовалют сместится в нелегальную сферу.

Необходимо вводить регулирование, основанное на лучших международных практиках — прозрачность сделок, внедрение принципов «знай своего клиента», регулирование взаиморасчетов таким образом, чтобы не происходила подмена рубля криптовалютами.

Артур Сафиулин