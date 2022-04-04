Андрей Карабьянц: «Часть доходов от торговли российской нефтью уходит трейдерам на Запад»

Переход на расчеты в рублях за нефть будет намного сложнее, чем за газ — на рынке много игроков со своими корпоративными интересами

С какими главными трудностями столкнулись российские нефтяники и как их можно преодолеть, почему опыт Татарстана полезен при работе на старых месторождениях, кто теряет деньги из-за аварии на терминалах Каспийского трубопроводного консорциума и о чем не договаривает Джо Байден? На эти и другие вопросы «Реальному времени» ответил экономический обозреватель нефтегазового рынка АЭИ «Прайм» Андрей Карабьянц.

«Российская нефть все равно продолжает поступать на европейский рынок»

Объединенный Запад пытается заместить российскую нефть, в частности на европейском рынке, поставками из других источников, из других регионов. Но ему это не удается. Основная задача наших нефтяных компаний — перенаправить потоки, найти способы реализации российской нефти вопреки санкциям.

Наднациональные европейские структуры, а именно структуры Европейского союза, в частности Европейская комиссия, как исполнительный орган, пытаются навязать отдельным государствам жесткую политику в энергетической сфере, в нефтяной сфере по отношению к России. Это сводится прежде всего к созданию препонов для реализации российской нефти на европейском рынке, несмотря на то, что российский экспортный сорт Urals — это основной сорт. Если по сравнению с другими сортами смотреть, он большую долю занимает на европейском рынке, чем другие.

Удивительно, несмотря на отключение от SWIFT, несмотря на заявления, которые делали главы многих европейских стран, российская нефть все равно продолжает поступать на европейский рынок. Но из-за созданных препонов возникла проблема — реализовать ее становится очень и очень трудно. Прежде всего это касается поставок, которые идут с северо-запада России. Я имею ввиду наши основные терминалы, которые есть на северо-западном направлении — это Приморск и Усть-Луга.

Российский экспортный сорт Urals занимает большую долю на европейском рынке, чем другие. Фото: Ринат Назметдинов

По другим направлениям проблем вообще нет, я имею ввиду восточное направление, но там у нас ограниченные мощности, и надо решать логистическую проблему. Там нефтепровод ВСТО (Восточная Сибирь — Тихий океан), как известно, номинальная его мощность 80 млн тонн, а это примерно треть всего российского экспорта. В восточном направлении проблем нет никаких, все фейки по поводу того, что Китай уже отказался покупать российскую нефть, — это полная ерунда и ахинея. Это такая массовая атака информагентств, которую сейчас мы наблюдаем.

В южном направлении, я имею ввиду юг отгрузки из черноморских портов, прежде всего Новороссийск, — это «южные ворота» России, там как раз происходят перенаправления экспортных потоков, прежде всего, конечно, на Индию. Это хорошо всем известно. Резко увеличились поставки, были сообщения, что 4 млн баррелей, затем 7 млн, а я вот индийскую прессу читаю — там уже якобы 15-20 млн баррелей, они либо готовы заключать эти контракты, либо уже заключили.

«Используя скидки, трейдеры просто-напросто покупают по дешевке российскую нефть»

Конечно, те гигантские скидки и в 28, и в 30 долларов за баррель нам рисуют западные агентства (опять-таки своего ценового агентства не создали). Для чего это делается? Трудности возникают с фрахтом крупнотоннажных нефтеналивных судов — танкеров. С их страховкой, обслуживанием в портах. Потому что некоторые страны заявили, что они вообще не будут принимать суда, которые перевозят российскую нефть и нефтепродукты. Но почему-то мировые сырьевые трейдеры, которых мы хорошо знаем (Vitol, Trafigura, Mercuria и так далее), которые работают в северо-западном направлении, вот у них почему-то все получается. Используя вот эти скидки, они просто-напросто покупают нефть по дешевке, потому что они могут зафрахтовать судно, по каким-то странным стечениям обстоятельств, могут его застраховать и, соответственно, закупить нефть на условиях ФОБ в том же Приморске или Усть-Луге. У них проблем почему-то не возникает.

Российские компании, которые привыкли работать на условиях ФОБ, то есть доставляют нефть в морской терминал, грузят и все. Тем самым часть доходов от торговли уходит этим трейдерам, уходит на Запад. Кстати, суммы эти огромные. Наверное, половину они себе забирают, то есть, условно, если дисконт 30 долларов за баррель — то с каждого барреля по 15 долларов.

Трудности возникают с фрахтом крупнотоннажных нефтеналивных судов — танкеров. Фото commons.wikimedia.org

Спрос на нефть есть. Заводы, особенно в восточной части Европы, перерабатывают именно марку Urals. Удивительно, но поставки по нефтепроводу «Дружба» идут на полную, а это, как известно, 40 млн тонн в год. И даже враждебная Польша, которая говорит, что Евросоюз вообще должен запретить покупать все российские энергоносители, исправно получает нефть по трубопроводу «Дружба», которую поставляет «Роснефть». У них есть два крупных завода в Плоцке и Гданьске. И они продолжают получать эту нефть в полном объеме.

А южная ветка, которая идет через западную Украину, опять-таки, несмотря ни на что, нефть туда поступает, течет в полном объеме. Они сейчас даже повысили стоимость транзита. Эту нефть получают венгры, словаки и чехи.

В итоге с «Дружбой» проблем нет, восточное направление — проблем нет, южное направление — проблемы решают, перенаправляют потоки, конкретно в Индию. В системе, которую создали санкции, очень много лазеек, которые позволяют обходить ограничения. Чем и пользуются индийские товарищи. Индия резко увеличивает поставки. Притом закупать российскую нефть ей стало значительно выгоднее на этих условиях, чем, например, ближневосточную нефть. Хотя логистические проблемы там решаются проще.

«России необходимо решать проблемы с затоваренностью и продавать нефтепродукты»

Спрос на нефть, на нефтепродукты, прежде всего на дизельное топливо и средние дистилляты, растет, цены растут, несмотря ни на что. Для России что сейчас главное? Преодолеть трудности, которые возникли со сбытом, потому что у нас образовалось затоваривание нефтью, в морских терминалах проблема. Если ее не решить в ближайшие месяц-два, а лучше быстрее, то придется сокращать или сдерживать объемы добычи — это однозначно. Надо разгрузить эти терминалы, поэтому идут на разные методы решения этой проблемы.

Я предполагаю, что сейчас будет увеличение внутренней переработки, будут загружать заводы по максимуму и, соответственно, потом будут стараться реализовать уже не нефть, а нефтепродукты. Потому что их реализовать легче. У нас произошло затоваривание газойлем на северо-западном направлении — дизельное топливо. Это уже готовый товарный продукт, он соответствует всем европейским стандартам, то есть Евро-5. Спрос на него огромный, потому что проблема с дизельным топливом сейчас не только в Европе, пишут, что она будет распространяться на весь мир, и это действительно так, потому что цена на него растет, что вызывает недовольство.

Спрос на нефть, на нефтепродукты, прежде всего на дизельное топливо и средние дистилляты, растет. Фото: Роман Хасаев

Поставки из России по-прежнему идут, но они ограничены. Хотя решить эту проблему легче. Вот, например, фрахт судов, нефтепродуктовый танкер до 30 тысяч тонн обычно. То есть такие танкеры, во-первых, легче найти, легче зафрахтовать и легче обеспечить страхование. В конце концов у нас есть такие танкеры. Ну что стоит довезти из Усть-Луги до Германии, Финляндии. Проблем нет. То есть когда проблема затоваривания решится, то и дисконты на нашу нефть станут меньше.

Проблема, которую надо решать срочно — с ценообразованием и взаиморасчетами, с отрывом от доллара. Вчера был сделан первый шаг, правда на рынке газа, но тем не менее. Просто здесь легче решить эту проблему, у нас монопольный поставщик газа — «Газпром». Ему даешь поручение президента — и попробуй не выполни его. А с нефтяными компаниями трудно, здесь все в разнобой, здесь корпоративный интерес. Это и выливается в то, что произошло затоваривание.

«Есть опыт работы на старых месторождениях, к примеру Ромашкинском»

А теперь ответ Наталье Зубаревич, которая полагает, что в случае сокращения добычи пострадают регионы «старой добычи нефти».

Компания «Татнефть» великолепно решает проблемы. Есть огромный опыт работы на старых месторождениях, к примеру Ромашкинское месторождение. После Великой Отечественной войны началось освоение татарстанских месторождений. До открытия западносибирских месторождений Ромашкинское было крупнейшим в Советском Союзе. Изначально его запасы оценивались в 1,5 миллиарда тонн. Оно должно было уже закончиться. Но добыча до сих пор продолжается. Наработан опыт разработки месторождений с высоковязкой нефтью. Возобновить добычу на таком месторождении даже после его «заглушения» возможно. Зубаревич сообщала, что если скважину «заглушить», то потом возобновить добычу не удастся. Удастся.

В случае проблем с затоваренностью всегда можно остановить добычу на низкомаржинальных, низкорентабельных скважинах. На нормальных скважинах или ТрИЗах (трудно извлекаемых запасах, — прим. ред.) можно ограничить добычу. Все эти проблемы решаются на местах. Каждое месторождение уникально: условия залегания нефти, пластовое давление, проницаемость пласта — все эти данные уникальны для каждого месторождения, как и химический состав.

Компания «Татнефть» великолепно решает проблемы. Фото: ptpa.ru

«На КТК повреждено западное оборудование. Запчастей нет из-за санкций»

Причина выбывания нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума техническая — из-за шторма были повреждены выносные погрузочные устройства. Я сам отработал два года на КТК, на Астраханской нефтеперекачивающей станции. Видел, как это все устроено. Там повреждено западное оборудование, в частности американское. Основной выгодополучатель от КТК — компания Chevron, которая добывает нефть прежде всего на Тенгизском месторождении, является оператором этого месторождения. По моему мнению, это такой сигнал, что если идти до конца, могут лишиться нефти, которую добывают американские компании в других странах.

Там отгрузки возобновили, но они очень ограничены. Около трети или четверти от того объема, который был раньше. В основном туда качается казахстанская нефть, добываемая на месторождениях Тенгиз и других месторождениях Западного Казахстана, в меньшей степени это новое шельфовое месторождение Кашаган.

Западные компании будут терпеть убытки. Они сейчас интересуются, а сколько продлится ремонт? Им отвечают: «Может быть, месяц, может быть, два, Бог его знает, как подвезут запчасти из Америки!» А подвезут их — не подвезут. Вы же санкции объявили.

«На мировой рынок никакая американская нефть не поступит»

Говорят, что санкции против России сократили предложение нефти на 50 миллионов баррелей в сутки. Якобы те самые 50 миллионов, которые Джо Байден освободит из резервов и будет выбрасывать их на рынок для того, чтобы сдержать цены на нефть.

Могу сразу сказать, ни на какой рынок Джо Байден нефть из резервов не выбросит. Они будут использованы американскими компаниями. Им будет выдан так называемый товарный кредит. Для того, чтобы они перерабатывали эту нефть на американских заводах и продавали нефтепродукты на американском рынке, чтобы сдержать цены на бензин.

На мировой рынок никакая американская нефть не поступит. Эту нефть из американских стратегических резервов не купишь.

Андрей Карабьянц