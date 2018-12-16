«Финский язык за равноправие полов, как и тюркские языки»

Колонка Робина Истона об особенностях финского языка: странные и гигантские слова, диалекты и восточные корни

Любитель Казани и знаток татарского языка финн Робин Истон продолжает публиковать цикл колонок на страницах «Реального времени». На сей раз наш постоянный автор задался вопросом, действительно ли финский — самый сложный язык в мире, и решил рассказать о его особенностях: восточных корнях, отсутствии родов как признаке равноправия, 14 падежах, странных словах, а также о диалектах и их постепенном исчезновении.

Финский — самый сложный язык мира?

Многие считают, что финский — один из сложнейших языков мира. Я согласен с этим в определенной степени. В нашем языке много сложностей, 14 падежей и странные слова. Конечно, сложность напрямую зависит от родного языка человека, который принялся за изучение нового. Например, для меня было бы очень сложно выучить арабский или китайский, так как эти языки имеют мало общего с моим родным языком. В этой колонке я рассажу про самые интересные особенности финского языка.

Произношение

Финские слова произносятся довольно твердо, без мягкости русского языка. Финский пишется и произносится одинаково. Наш алфавит — латиница с добавлением букв «ä», «ö» и «å». Этих звуков и звуков «y» и «ng» в русском языке нет.

Длинные слова

В финском языке есть много длинных слов, потому что сложные слова у нас пишутся вместе.

Например, слово kaupunginkirjasto означает городская библиотека и rautatieasema – железнодорожный вокзал.

Не переживайте! Они очень логичные, и слова легко сочетать.

Странные слова

Это слова, которые никак не напоминают русские или английские. Часто это настоящие финно-угорские слова. Также есть много заимствованных, произношение которых сильно изменилось.

«Lusikka», «pappi» и «piirakka» — это русские слова «ложка», «поп» и «пирог». Новые термины переводим на чистый финский: компьютер на финском — tietokone, от слов «tieto» (знание) и «kone» (машина). Из-за наших экзотичных слов даже следующие базовые предложения непонятны для наших соседей: Minun nimeni on Robin. Minä asun Suomen pääkaupungissa Helsingissä («Меня зовут Робин. Я живу в Хельсинки, столице Финляндии»). Да, даже сама Финляндия называется у нас по-другому — Suomi!

Послелоги

В русском языке используют предлоги. У нас их нет — вместо них в финском используются послелоги.

Например, словосочетание «с кошкой» звучит по-фински как «kissan kanssa». Kissa – «кошка», а kanssa переводится как русский предлог «с».

Это очень логично для тех, кто знаком с татарским языком. В тюркских языках тоже есть послелоги. Это точно намек на восточные корни финского языка.

Род

Рода в финском языке нет. Наш язык, видимо, за равноправие полов, как и тюркские языки.

Склонение и спряжение

Падежей в финском всего лишь 14. К счастью, не все они нужны в разговорной речи. Ими мы можем точно выражать местоположение и направление движения без помощи предлогов. Есть притяжательные суффиксы для выражения владения: taloni (talo (дом) + -ni, притяжательный суффикс). Иногда получаются очень длинные слова, когда мы используем пару окончаний одновременно. Глаголы у нас похожи на русские: есть личные окончания для всех лиц.

Вид глагола

Вид мы выражаем уникальным способом: изменяем не глагол, а склоняем падеж объекта.

Понять логику действительно непросто: «luen kirjaa» — «я читаю книгу», «luen kirjan — «я прочитаю книгу».

Диалекты

Диалектов у нас по стране много, но они потихоньку исчезают. Литературный язык — довольно архаичный и отличается от разговорной речи. Разговариваем мы без лишней грамматики, со сленговыми словами. Финская молодежь стремится говорить на хельсинкском диалекте. Приведу пример, одно предложение на разных диалектах.

Фраза «Я пойду домой» будет звучать следующим образом: «Minä lähden kotiin» (литературный), «Mä lähen kotiin» (Хельсинки), «Mää lähären kotihin» (запад) и «Mie lähen kothiin» (северо-запад).

Чередование согласных

Это, помимо падежей и вида глаголов, самая сложная штука для иностранцев. Некоторые твердые согласные превращаются в мягкие при использовании падежей.

Пример: kenkä (обувь) → kengän = родительный падеж.

Я надеюсь, что хотя бы один из вас вдохновится сложностью финского языка и решит учить его. В будущем я также хотел бы рассказать вам о финской литературе.