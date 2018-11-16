«Глупо, нехорошо и унизительно!»: преподаватели КФУ возмущены масштабным тестированием
Зачем вуз проверяет знания научных сотрудников по непреподаваемым предметам?
В КФУ впервые объявили масштабное тестирование профессорско-преподавательского состава — в вузе сослались на рекомендации Минобрнауки. Однако педагогов возмутила «унизительная форма» процедуры, в Сети появилось письмо профессора Института физики КФУ Наиля Фаткуллина с призывом бойкотировать тестирование. Многие жалуются на то, что вопросы не по их специализации. Подробности — в материале «Реального времени».
Профессоров КФУ оскорбили тестами
В Казанском федеральном университете решили проверить знания научных сотрудников. Чем вызвано решение, неизвестно, но пройти процедуру обязаны все профессора. Во всяком случае, тестирование преподавателей в таких масштабах в вузе проводят впервые. Профессор Института физики КФУ, лауреат Госпремии РТ в области науки и техники 2008 года Наиль Фаткуллин категорически против такой проверки знаний.
— Проблем у высшего образования очень много. Мало того что тестирование — оскорбительная вещь по отношению к преподавателям, профессорам, но это полправды. Вторая половина правды — это то, что фактически этими псевдоэкзаменами легитимизируются подобные тесты, которые антинаучны по своему устройству. Что можно выяснить во время быстрого опроса, не подходя ни к какому справочнику? Даже на подготовку к предмету, по которому я давно читаю лекции, нужно время, а здесь? Это балаган, нужно ставить вопрос, кто авторы тестов, какой у них научный вес, какие публикации и в каких журналах есть, какая общая цитируемость, какие курсы читают, сколько денег потрачено на тестирование. Ничего этого нет, этот вопрос и не ставился, спустили бумаги, и все. Никаких официальных обсуждений и объявлений не было, по крайней мере, я об этом не знаю, — эмоционально ответил «Реальному времени» Наиль Фаткуллин.
Он составил открытое письмо с призывом не проходить тесты, которое распространялось по корпоративной почте. Через некоторое время оно попало в открытый доступ. Особой реакции со стороны руководства вуза на недовольство Фаткуллина не последовало.
— Было недоумение от проректора Сафиуллина по стратегическим вопросам (проректор по вопросам экономического и стратегического развития КФУ Марат Сафиуллин, — прим. ред.): мол, о чем идет речь. Но это было 31 октября, с тех пор — молчок. Ректор заявил, что это на стадии обсуждения. Какое же обсуждение, если тестирование уже в реальности идет? Никогда такого не было, в университетском образовании новая эра, и начинаем это мы. В историю XXI века можем войти как университет, с которого начались такие вещи. Помимо оскорблений в виде тестирования как такового, мы тем самым легализуем это явление, которое по своей постановке является антинаучным. Максимум, что это может быть, — тесты для отбора в КВН, — рассуждает профессор.
Он добавляет, что устно его многие поддерживают, человек десять уже признались, что точно не пойдут тестироваться. В конце прошлой недели коллеги ему сообщили, будто тестирование приостановлено, однако позднее выяснилось, что это не так.
«Тестирование продолжается»
Руководитель пресс-службы ректора КФУ Камилл Гареев подтвердил, что в вузе действительно тестируют преподавателей: «Тестирование продолжается, мы его не сплошным массивом проводим. Возможно, вы говорили с представителем одного из институтов, где уже завершилось тестирование».
Проверка профессоров и преподавателей началась 15 октября и продолжится до 5 декабря. В пресс-службе объяснили, почему было решено ее начать: есть письмо Министерства образования и науки РФ «О методических рекомендациях». Согласно этому документу, преподавателей проверяют уже пять лет, только в анкетировании участвуют студенты: их просят оценить работу профессорско-преподавательского состава. В этом году впервые решили устроить тестирование непосредственно для преподавателей.
— Было организовано тестирование профессорско-преподавательского состава КФУ по дисциплинам, которые в настоящее время преподает каждый конкретный педагогический работник, либо, при отсутствии таковых, по профилю базового образования данного работника. Проведение мероприятий, направленных на определение уровня компетенций профессорско-преподавательского состава, в высших учебных заведениях является обязательным и не является нарушением прав преподавателей. Применение каких-либо административных мер к преподавателям, не прошедшим тестирование, не предусмотрено. При этом результаты тестирования будут учитываться при очередной аттестации научно-педагогических кадров. Данное тестирование проводилось исключительно с целью повышения качества образовательного процесса в КФУ, — пояснил Камилл Гареев.
Тестирование основывается на материалах, разработанных Научно-исследовательским институтом мониторинга качества образования. В пресс-службе подчеркивают, что перечень тестов по дисциплинам составлялся индивидуально для каждого преподавателя.
Количество отказавшихся проходить тестирование, а также как именно оно проходит, в пресс-службе уточнять не стали. Не прояснили в КФУ и информацию о том, почему преподавателям приходится отвечать на вопросы, не связанные с профилем преподавания.
Квалификация проверяется не тестами
Доктор филологических наук, лауреат литературных премий Артем Скворцов также был вынужден пройти тестирование, хотя и был недоволен этим решением вуза.
— Отношение, конечно, отрицательное, у кого может быть положительное? Был в командировке, как вернулся, заставили несколько человек, среди них и меня, пройти тестирование. Да, я его прошел, чтобы не подводить непосредственное начальство. Насколько я знаю, все преподаватели отвечали на вопросы не по тем предметам, которые они ведут. У филологов множество предметов, но тест был по современному русскому языку. У преподавателей зарубежной литературы — по истории или английскому языку. Это унизительные тесты, они не имеют никакого отношения к реальным знаниям, которыми обладают преподаватели. Более того, таким способом ничего не в состоянии выяснить. Любой результат ни о чем не говорит — очень плохо все сдадут или очень хорошо, — ответил «Реальному времени» Скворцов.
Он считает, что компетентность преподавателей нужно проверять другими способами, уже давно известными.
— Это проверяется публикациями, монографиями, статьями. А тесты — это абсолютная формалистика, которая не имеет никакого отношения к реальному положению дел, — уверен доктор филологических наук.
К слову, один из коллег автора открытого письма Наиля Фаткуллина соглашается, что вопросы тестирования плохо подготовлены, но советует дождаться ученого совета, на котором этот вопрос с проведением тестирования должен быть поднят.
Директор школы «СОлНЦе» Павел Шмаков, разместивший письмо Наиля Фаткуллина в открытом доступе, также раскритиковал решение КФУ.
— Фаткуллин написал, что это стопроцентное унижение, я полностью его поддерживаю. Это жуткая ситуация, когда непонятно, кто проверяет профессоров. Такого в уважающих себя университетах не бывает. То же самое, как у нас учителей проверяют, заставляют писать ЕГЭ. Известно ведь, что чем больше проверок, тем хуже работает учитель, это же относится и к преподавателям, профессорам. А сейчас делают так, чтобы они работали хуже. И это уничтожает наше образование. Вот, например, нужно заниматься «липовыми» докторами, чтобы степени давались по-честному, а проверять хороших исследователей — нельзя, глупо, нехорошо, некрасиво, унизительно, — считает Шмаков.
комментарии
Мы живём в свободной демократической стране - кого не устраивают условия найма на работу может идти искать другого работодателя.
Имейте смелость посмотреть правде в глаза.
Во времена Н.И.Лобачевского в Казани профессоров было в 100 (сто) раз меньше, чем дворников.
Ныне в Казани профессоров больше, чем дворников.
Профессор такой же наемный работник как и дворник.
Дворнику сказали убрать снег - он убирает.
Не будет убирать - его уволят.
И справедливо.
Профессору сказали заниматься нано-наукой - он занимается.
Не будет - его уволят.
Дворника периодически тестируют - смотрят сколько за час кубов снега перекидал, меньше 5 - увольняют.
Профессоров работодатели тоже стали тестировать.
Это право работодателя.
Только в СССР профессора получали денег больше всех (почему догадаетесь сами) - даже члены ЦК КПСС получали меньше.
Нигде и никогда больше в мире профессора не были самой высокоплачиваемой социальной стратой, такое было только в СССР.
Такого больше не будет.
Или Вам надо будет опять установить в России кровавую марксистскую диктатуру.
Вы готовы выполнить приказ Вашего работодателя о тестировании.
Просто замечательно!
Так и поступает законопослушный наемный работник и гражданин.
Но Вам не нравится в приказе Вашего работодателя назначенные ответственные за тестирование.
А вот это уже плохо - очень плохо...
Когда Вы подписывали как наемный работник договор с Вашим работодателем, то вряд ли в договоре был пункт о том, что Вы можете обсуждать приказы Вашего работодателя.
Хотя... В мире много чудес бывает...
Но честно говоря не могу представить, что дворник начинает выражать недовольство и обсуждать с работодателем бригадира, назначенного последним.
Вы хотите каких-то для себя привилегий, Вы считаете себя избранным?
Избранными были только "красные профессора" в СССР - надеюсь понимаете почему.
А Вам дано право выбора.
Можете например написать рабочую записку с Вашими размышлениями о тестировании на имя Вашего непосредственного начальника - заведующего кафедрой, зам.декана и т.д.
А то так можете далеко зайти - Вам может показаться, что "не рационально" собирают налоги.
Что, перестанете платить налоги?
Уверяю Вас - очень скоро окажетесь в тюрьме.
Но есть понятие корпоративной этики, семейной этики - не хорошо трясти грязным бельем на виду у всех.
Не обсуждают публично внутренние приказы корпорации.
В данном случае корпорации КФУ.
С советом попечителей посоветовались?
Если Вы считаете, что приказы работодателя унижают Вас, то надо искать другого работодателя.
А ещё лучше почитайте книгу философа и математика Пола Файерабенда "Против метода" (1875 год), где он прямо без всякой "вуали" пишет о роли профессоров в пост-индустриальном обществе.
Профессора по мнению немецко-американского философа это "научные рабы", готовые выполнить за небольшие деньги любую прихоть работодателя.
За 40 лет этот процесс только укоренился по всему Земному Шару.
Даже "девочка" (как Вы пренебрежительно пишите) зам.декана по иерархии, по статусу выше профессора.
И профессор обязан выполнять указания "девочки"-зам.декана.
Вы что, первый раз выполняете приказы, которые кроме "суеты сует" ничего не дают?
Не верю.
В любой организации таких приказов "море" и маленький тазик.
И в частных и в государственных.
И ничего, выполняют поиказы - или ищут себе другую работу - с другим "тазиком".