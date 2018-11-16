«Глупо, нехорошо и унизительно!»: преподаватели КФУ возмущены масштабным тестированием

Зачем вуз проверяет знания научных сотрудников по непреподаваемым предметам?

Фото: Максим Платонов

В КФУ впервые объявили масштабное тестирование профессорско-преподавательского состава — в вузе сослались на рекомендации Минобрнауки. Однако педагогов возмутила «унизительная форма» процедуры, в Сети появилось письмо профессора Института физики КФУ Наиля Фаткуллина с призывом бойкотировать тестирование. Многие жалуются на то, что вопросы не по их специализации. Подробности — в материале «Реального времени».

Профессоров КФУ оскорбили тестами

В Казанском федеральном университете решили проверить знания научных сотрудников. Чем вызвано решение, неизвестно, но пройти процедуру обязаны все профессора. Во всяком случае, тестирование преподавателей в таких масштабах в вузе проводят впервые. Профессор Института физики КФУ, лауреат Госпремии РТ в области науки и техники 2008 года Наиль Фаткуллин категорически против такой проверки знаний.

— Проблем у высшего образования очень много. Мало того что тестирование — оскорбительная вещь по отношению к преподавателям, профессорам, но это полправды. Вторая половина правды — это то, что фактически этими псевдоэкзаменами легитимизируются подобные тесты, которые антинаучны по своему устройству. Что можно выяснить во время быстрого опроса, не подходя ни к какому справочнику? Даже на подготовку к предмету, по которому я давно читаю лекции, нужно время, а здесь? Это балаган, нужно ставить вопрос, кто авторы тестов, какой у них научный вес, какие публикации и в каких журналах есть, какая общая цитируемость, какие курсы читают, сколько денег потрачено на тестирование. Ничего этого нет, этот вопрос и не ставился, спустили бумаги, и все. Никаких официальных обсуждений и объявлений не было, по крайней мере, я об этом не знаю, — эмоционально ответил «Реальному времени» Наиль Фаткуллин.

Он составил открытое письмо с призывом не проходить тесты, которое распространялось по корпоративной почте. Через некоторое время оно попало в открытый доступ. Особой реакции со стороны руководства вуза на недовольство Фаткуллина не последовало.

— Было недоумение от проректора Сафиуллина по стратегическим вопросам (проректор по вопросам экономического и стратегического развития КФУ Марат Сафиуллин, — прим. ред.): мол, о чем идет речь. Но это было 31 октября, с тех пор — молчок. Ректор заявил, что это на стадии обсуждения. Какое же обсуждение, если тестирование уже в реальности идет? Никогда такого не было, в университетском образовании новая эра, и начинаем это мы. В историю XXI века можем войти как университет, с которого начались такие вещи. Помимо оскорблений в виде тестирования как такового, мы тем самым легализуем это явление, которое по своей постановке является антинаучным. Максимум, что это может быть, — тесты для отбора в КВН, — рассуждает профессор.

Он добавляет, что устно его многие поддерживают, человек десять уже признались, что точно не пойдут тестироваться. В конце прошлой недели коллеги ему сообщили, будто тестирование приостановлено, однако позднее выяснилось, что это не так.

«Тестирование продолжается»

Руководитель пресс-службы ректора КФУ Камилл Гареев подтвердил, что в вузе действительно тестируют преподавателей: «Тестирование продолжается, мы его не сплошным массивом проводим. Возможно, вы говорили с представителем одного из институтов, где уже завершилось тестирование».

Проверка профессоров и преподавателей началась 15 октября и продолжится до 5 декабря. В пресс-службе объяснили, почему было решено ее начать: есть письмо Министерства образования и науки РФ «О методических рекомендациях». Согласно этому документу, преподавателей проверяют уже пять лет, только в анкетировании участвуют студенты: их просят оценить работу профессорско-преподавательского состава. В этом году впервые решили устроить тестирование непосредственно для преподавателей.

— Было организовано тестирование профессорско-преподавательского состава КФУ по дисциплинам, которые в настоящее время преподает каждый конкретный педагогический работник, либо, при отсутствии таковых, по профилю базового образования данного работника. Проведение мероприятий, направленных на определение уровня компетенций профессорско-преподавательского состава, в высших учебных заведениях является обязательным и не является нарушением прав преподавателей. Применение каких-либо административных мер к преподавателям, не прошедшим тестирование, не предусмотрено. При этом результаты тестирования будут учитываться при очередной аттестации научно-педагогических кадров. Данное тестирование проводилось исключительно с целью повышения качества образовательного процесса в КФУ, — пояснил Камилл Гареев.

Тестирование основывается на материалах, разработанных Научно-исследовательским институтом мониторинга качества образования. В пресс-службе подчеркивают, что перечень тестов по дисциплинам составлялся индивидуально для каждого преподавателя.

Количество отказавшихся проходить тестирование, а также как именно оно проходит, в пресс-службе уточнять не стали. Не прояснили в КФУ и информацию о том, почему преподавателям приходится отвечать на вопросы, не связанные с профилем преподавания.

Квалификация проверяется не тестами

Доктор филологических наук, лауреат литературных премий Артем Скворцов также был вынужден пройти тестирование, хотя и был недоволен этим решением вуза.

— Отношение, конечно, отрицательное, у кого может быть положительное? Был в командировке, как вернулся, заставили несколько человек, среди них и меня, пройти тестирование. Да, я его прошел, чтобы не подводить непосредственное начальство. Насколько я знаю, все преподаватели отвечали на вопросы не по тем предметам, которые они ведут. У филологов множество предметов, но тест был по современному русскому языку. У преподавателей зарубежной литературы — по истории или английскому языку. Это унизительные тесты, они не имеют никакого отношения к реальным знаниям, которыми обладают преподаватели. Более того, таким способом ничего не в состоянии выяснить. Любой результат ни о чем не говорит — очень плохо все сдадут или очень хорошо, — ответил «Реальному времени» Скворцов.

Он считает, что компетентность преподавателей нужно проверять другими способами, уже давно известными.

— Это проверяется публикациями, монографиями, статьями. А тесты — это абсолютная формалистика, которая не имеет никакого отношения к реальному положению дел, — уверен доктор филологических наук.

К слову, один из коллег автора открытого письма Наиля Фаткуллина соглашается, что вопросы тестирования плохо подготовлены, но советует дождаться ученого совета, на котором этот вопрос с проведением тестирования должен быть поднят.

Директор школы «СОлНЦе» Павел Шмаков, разместивший письмо Наиля Фаткуллина в открытом доступе, также раскритиковал решение КФУ.

— Фаткуллин написал, что это стопроцентное унижение, я полностью его поддерживаю. Это жуткая ситуация, когда непонятно, кто проверяет профессоров. Такого в уважающих себя университетах не бывает. То же самое, как у нас учителей проверяют, заставляют писать ЕГЭ. Известно ведь, что чем больше проверок, тем хуже работает учитель, это же относится и к преподавателям, профессорам. А сейчас делают так, чтобы они работали хуже. И это уничтожает наше образование. Вот, например, нужно заниматься «липовыми» докторами, чтобы степени давались по-честному, а проверять хороших исследователей — нельзя, глупо, нехорошо, некрасиво, унизительно, — считает Шмаков.