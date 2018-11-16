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«Глупо, нехорошо и унизительно!»: преподаватели КФУ возмущены масштабным тестированием

12:00, 16.11.2018 21

Зачем вуз проверяет знания научных сотрудников по непреподаваемым предметам?

«Глупо, нехорошо и унизительно!»: преподаватели КФУ возмущены масштабным тестированием Фото: Максим Платонов

В КФУ впервые объявили масштабное тестирование профессорско-преподавательского состава — в вузе сослались на рекомендации Минобрнауки. Однако педагогов возмутила «унизительная форма» процедуры, в Сети появилось письмо профессора Института физики КФУ Наиля Фаткуллина с призывом бойкотировать тестирование. Многие жалуются на то, что вопросы не по их специализации. Подробности — в материале «Реального времени».

Профессоров КФУ оскорбили тестами

В Казанском федеральном университете решили проверить знания научных сотрудников. Чем вызвано решение, неизвестно, но пройти процедуру обязаны все профессора. Во всяком случае, тестирование преподавателей в таких масштабах в вузе проводят впервые. Профессор Института физики КФУ, лауреат Госпремии РТ в области науки и техники 2008 года Наиль Фаткуллин категорически против такой проверки знаний.

— Проблем у высшего образования очень много. Мало того что тестирование — оскорбительная вещь по отношению к преподавателям, профессорам, но это полправды. Вторая половина правды — это то, что фактически этими псевдоэкзаменами легитимизируются подобные тесты, которые антинаучны по своему устройству. Что можно выяснить во время быстрого опроса, не подходя ни к какому справочнику? Даже на подготовку к предмету, по которому я давно читаю лекции, нужно время, а здесь? Это балаган, нужно ставить вопрос, кто авторы тестов, какой у них научный вес, какие публикации и в каких журналах есть, какая общая цитируемость, какие курсы читают, сколько денег потрачено на тестирование. Ничего этого нет, этот вопрос и не ставился, спустили бумаги, и все. Никаких официальных обсуждений и объявлений не было, по крайней мере, я об этом не знаю, — эмоционально ответил «Реальному времени» Наиль Фаткуллин.

Он составил открытое письмо с призывом не проходить тесты, которое распространялось по корпоративной почте. Через некоторое время оно попало в открытый доступ. Особой реакции со стороны руководства вуза на недовольство Фаткуллина не последовало.

— Было недоумение от проректора Сафиуллина по стратегическим вопросам (проректор по вопросам экономического и стратегического развития КФУ Марат Сафиуллин, — прим. ред.): мол, о чем идет речь. Но это было 31 октября, с тех пор — молчок. Ректор заявил, что это на стадии обсуждения. Какое же обсуждение, если тестирование уже в реальности идет? Никогда такого не было, в университетском образовании новая эра, и начинаем это мы. В историю XXI века можем войти как университет, с которого начались такие вещи. Помимо оскорблений в виде тестирования как такового, мы тем самым легализуем это явление, которое по своей постановке является антинаучным. Максимум, что это может быть, — тесты для отбора в КВН, — рассуждает профессор.

Он добавляет, что устно его многие поддерживают, человек десять уже признались, что точно не пойдут тестироваться. В конце прошлой недели коллеги ему сообщили, будто тестирование приостановлено, однако позднее выяснилось, что это не так.

«Тестирование продолжается»

Руководитель пресс-службы ректора КФУ Камилл Гареев подтвердил, что в вузе действительно тестируют преподавателей: «Тестирование продолжается, мы его не сплошным массивом проводим. Возможно, вы говорили с представителем одного из институтов, где уже завершилось тестирование».

Проверка профессоров и преподавателей началась 15 октября и продолжится до 5 декабря. В пресс-службе объяснили, почему было решено ее начать: есть письмо Министерства образования и науки РФ «О методических рекомендациях». Согласно этому документу, преподавателей проверяют уже пять лет, только в анкетировании участвуют студенты: их просят оценить работу профессорско-преподавательского состава. В этом году впервые решили устроить тестирование непосредственно для преподавателей.

— Было организовано тестирование профессорско-преподавательского состава КФУ по дисциплинам, которые в настоящее время преподает каждый конкретный педагогический работник, либо, при отсутствии таковых, по профилю базового образования данного работника. Проведение мероприятий, направленных на определение уровня компетенций профессорско-преподавательского состава, в высших учебных заведениях является обязательным и не является нарушением прав преподавателей. Применение каких-либо административных мер к преподавателям, не прошедшим тестирование, не предусмотрено. При этом результаты тестирования будут учитываться при очередной аттестации научно-педагогических кадров. Данное тестирование проводилось исключительно с целью повышения качества образовательного процесса в КФУ, — пояснил Камилл Гареев.

Тестирование основывается на материалах, разработанных Научно-исследовательским институтом мониторинга качества образования. В пресс-службе подчеркивают, что перечень тестов по дисциплинам составлялся индивидуально для каждого преподавателя.

Количество отказавшихся проходить тестирование, а также как именно оно проходит, в пресс-службе уточнять не стали. Не прояснили в КФУ и информацию о том, почему преподавателям приходится отвечать на вопросы, не связанные с профилем преподавания.

Квалификация проверяется не тестами

Доктор филологических наук, лауреат литературных премий Артем Скворцов также был вынужден пройти тестирование, хотя и был недоволен этим решением вуза.

— Отношение, конечно, отрицательное, у кого может быть положительное? Был в командировке, как вернулся, заставили несколько человек, среди них и меня, пройти тестирование. Да, я его прошел, чтобы не подводить непосредственное начальство. Насколько я знаю, все преподаватели отвечали на вопросы не по тем предметам, которые они ведут. У филологов множество предметов, но тест был по современному русскому языку. У преподавателей зарубежной литературы — по истории или английскому языку. Это унизительные тесты, они не имеют никакого отношения к реальным знаниям, которыми обладают преподаватели. Более того, таким способом ничего не в состоянии выяснить. Любой результат ни о чем не говорит — очень плохо все сдадут или очень хорошо, — ответил «Реальному времени» Скворцов.

Он считает, что компетентность преподавателей нужно проверять другими способами, уже давно известными.

— Это проверяется публикациями, монографиями, статьями. А тесты — это абсолютная формалистика, которая не имеет никакого отношения к реальному положению дел, — уверен доктор филологических наук.

К слову, один из коллег автора открытого письма Наиля Фаткуллина соглашается, что вопросы тестирования плохо подготовлены, но советует дождаться ученого совета, на котором этот вопрос с проведением тестирования должен быть поднят.

Директор школы «СОлНЦе» Павел Шмаков, разместивший письмо Наиля Фаткуллина в открытом доступе, также раскритиковал решение КФУ.

— Фаткуллин написал, что это стопроцентное унижение, я полностью его поддерживаю. Это жуткая ситуация, когда непонятно, кто проверяет профессоров. Такого в уважающих себя университетах не бывает. То же самое, как у нас учителей проверяют, заставляют писать ЕГЭ. Известно ведь, что чем больше проверок, тем хуже работает учитель, это же относится и к преподавателям, профессорам. А сейчас делают так, чтобы они работали хуже. И это уничтожает наше образование. Вот, например, нужно заниматься «липовыми» докторами, чтобы степени давались по-честному, а проверять хороших исследователей — нельзя, глупо, нехорошо, некрасиво, унизительно, — считает Шмаков.

Юлия Косолапкина
ОбществоОбразование Татарстан
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комментарии 21

комментарии

  • Анонимно 12:11
    Думаю, большая половина профессоров знает свой предмет только по конспектам.
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    Анонимно 14:20
    Это как нельзя лучше иллюстрирует факт, что отдельным людям думать крайне вредно или даже противопоказано.
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  • Анонимно 13:34
    Профессора обычные наемные работники, как сантехники и дворники, а правила работы устанавливает работодатель.

    Мы живём в свободной демократической стране - кого не устраивают условия найма на работу может идти искать другого работодателя.

    Имейте смелость посмотреть правде в глаза.

    Во времена Н.И.Лобачевского в Казани профессоров было в 100 (сто) раз меньше, чем дворников.
    Ныне в Казани профессоров больше, чем дворников.
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    Анонимно 14:12
    Похоже этот коммент дворник и написал, который к преподаванию не имеет никакого отношения.
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    Анонимно 14:55
    А по существу обсуждаемого вопроса сказать что-нибудь можете?

    Профессор такой же наемный работник как и дворник.

    Дворнику сказали убрать снег - он убирает.
    Не будет убирать - его уволят.
    И справедливо.

    Профессору сказали заниматься нано-наукой - он занимается.
    Не будет - его уволят.

    Дворника периодически тестируют - смотрят сколько за час кубов снега перекидал, меньше 5 - увольняют.

    Профессоров работодатели тоже стали тестировать.
    Это право работодателя.

    Только в СССР профессора получали денег больше всех (почему догадаетесь сами) - даже члены ЦК КПСС получали меньше.
    Нигде и никогда больше в мире профессора не были самой высокоплачиваемой социальной стратой, такое было только в СССР.

    Такого больше не будет.
    Или Вам надо будет опять установить в России кровавую марксистскую диктатуру.
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    Анонимно 15:00
    Сознательно или бессознательно, вы подменяете предмет обсуждения. Провести тестирование - право работодателя. Но его обязанность - тем более в сфере высшего образования - сделать это ПРОФЕССИОНАЛЬНО. А унижение заключается в том, что непонятные мальчики-девочки тестируют профессоров с помощью неких мутных разработок неведомо кого.
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    Анонимно 15:20
    Отлично!
    Вы готовы выполнить приказ Вашего работодателя о тестировании.
    Просто замечательно!
    Так и поступает законопослушный наемный работник и гражданин.

    Но Вам не нравится в приказе Вашего работодателя назначенные ответственные за тестирование.
    А вот это уже плохо - очень плохо...

    Когда Вы подписывали как наемный работник договор с Вашим работодателем, то вряд ли в договоре был пункт о том, что Вы можете обсуждать приказы Вашего работодателя.
    Хотя... В мире много чудес бывает...

    Но честно говоря не могу представить, что дворник начинает выражать недовольство и обсуждать с работодателем бригадира, назначенного последним.

    Вы хотите каких-то для себя привилегий, Вы считаете себя избранным?
    Избранными были только "красные профессора" в СССР - надеюсь понимаете почему.
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    Анонимно 15:26
    В последний раз пытаюсь достучаться до разума: даже рабовладелец, чтобы не разориться, должен использовать рабочую силу РАЦИОНАЛЬНО. Красные измышлизмы - это из другой оперы.
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    Анонимно 15:31
    да вы, батенька, анархист. И чего вы придираетесь к дворникам? Они тоже могут выражать недовольство. почему нет.
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    Анонимно 15:38
    Рабовладелец, раз уж на то пошло, может поступать со своим рабом как угодно.

    А Вам дано право выбора.
    Можете например написать рабочую записку с Вашими размышлениями о тестировании на имя Вашего непосредственного начальника - заведующего кафедрой, зам.декана и т.д.

    А то так можете далеко зайти - Вам может показаться, что "не рационально" собирают налоги.
    Что, перестанете платить налоги?
    Уверяю Вас - очень скоро окажетесь в тюрьме.
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    Анонимно 15:44
    В законных формах все могут выражать недовольство - вплоть до демонстраций, согласованных с властью.

    Но есть понятие корпоративной этики, семейной этики - не хорошо трясти грязным бельем на виду у всех.

    Не обсуждают публично внутренние приказы корпорации.
    В данном случае корпорации КФУ.
    С советом попечителей посоветовались?

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    Анонимно 15:50
    Натурально, руководство КФУ к обсуждению подключилось.
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  • Анонимно 14:20
    А судьи кто?
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    Анонимно 14:23
    Сайт КФУ открыт, и все регалии и публикации вывешены. Так что последний дворник тоже может судить. Если сможет, конечно.
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  • Анонимно 14:22
    Меня очень рассмешил молодой человек, который утверждает, что тесты составлялись под преподавателей индивидуально. В Институте международных отношений преподаватели китайского и арабского языков сдавали тесты по русскому или английскому. Преподаватели истории Востока - тесты по истории России, которые были составлены из рук вон плохо.
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  • Анонимно 14:54
    Это просто унизительно было
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    Анонимно 15:08
    В чём заключается унижение при выполнении приказа работодателя о проверке квалификационных требований?

    Если Вы считаете, что приказы работодателя унижают Вас, то надо искать другого работодателя.

    А ещё лучше почитайте книгу философа и математика Пола Файерабенда "Против метода" (1875 год), где он прямо без всякой "вуали" пишет о роли профессоров в пост-индустриальном обществе.
    Профессора по мнению немецко-американского философа это "научные рабы", готовые выполнить за небольшие деньги любую прихоть работодателя.
    За 40 лет этот процесс только укоренился по всему Земному Шару.

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    Анонимно 15:14
    Унижение заключается в том, что непонятные мальчики-девочки тестируют профессоров с помощью неких мутных разработок неведомо кого.
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    Анонимно 15:30
    Приказ о тестировании издан Министерством - любой чиновник Министерства по статусу выше профессора.
    Даже "девочка" (как Вы пренебрежительно пишите) зам.декана по иерархии, по статусу выше профессора.
    И профессор обязан выполнять указания "девочки"-зам.декана.

    Вы что, первый раз выполняете приказы, которые кроме "суеты сует" ничего не дают?
    Не верю.

    В любой организации таких приказов "море" и маленький тазик.
    И в частных и в государственных.
    И ничего, выполняют поиказы - или ищут себе другую работу - с другим "тазиком".
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    Анонимно 15:34
    видимо, это пишет руководство вуза
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    Анонимно 15:49
    Тролль должен обладать недюжинным умом. Если же он кокетливо путает приказы и фактическую их реализацию (а именно мальчики-девочки составляли конкретную процедуру тестирования) - это не признак высокого интеллекта.
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