Новая версия ФГОС: «Будем думать о том, как проверяющим угодить»

Почему новый стандарт называют «чудовищно несовременным», а Минобрнауки подозревают в аффилированности с «Просвещением»

Новая версия Федерального государственного образовательного стандарта продолжает будоражить педагогическую общественность. Волну недовольства подняли учителя русского языка и литературы, но после детального изучения выяснилось, что нарекания есть ко всем предметам. Более того, во ФГОС, которые не удалось принять быстро и тихо, начали искать коррупционную составляющую. Критики отмечают, что новые стандарты созданы под учебники издательства «Просвещение». В «Просвещении» это предположение называют неверным. Представители других издательств говорят, что новый ФГОС для них — это большие затраты, но они не пойдут ни в какое сравнение с затратами регионов на переоснащение библиотечных фондов. Подробности в материале «Реального времени».

«Почему о новом стандарте говорят в основном словесники? Потому что они привыкли читать и анализировать тексты»

Новую версию ФГОС рассмотрят в июне и, возможно, уже с новым министром образования. Надо сказать, что стандарт, по которому обучаются сейчас, в 2010 году вызвал такие же ожесточенные споры, утвердили его только спустя два года и для министра образования Андрея Фурсенко он стал последним. Письмо с требованием остановить реформу образования тогда опубликовал Сергей Волков, учитель русского языка и литературы школы №57 Москвы, под ним подписалось более 20 тысяч человек. ФГОС времен Фурсенко сокращал обязательные предметы в старших классах до четырех, из этого списка исключалась и литература. Но мнение общественности в итоге учли, и список обязательных предметов был расширен.

В этот раз волну недовольства также подняли учителя русского языка и литературы. Под письмом Гильдии словесников подписалось более 900 человек, которые недовольны тем, что новая версия ФГОС — это жесткий список литературы и закрепление произведений по годам обучения. Так авторы ФГОС планируют создать единое образовательное пространство, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно, переходя из школы в школу. Однако эксперты указывают, что это делает невозможным учет индивидуальных особенностей учеников.

— Если нормально учить, если воспитать, сохранять и поддерживать любовь к чтению, правильному изучению литературных произведений, то ребенок с легкостью сможет переходить и осваивать разные типы программ, независимо от того, где он учился ранее. Не закреплением единых списков и обучением по единому учебнику достигается комфортное состояние ребенка, — считает Елена Пенская, один из критиков новой версии ФГОС, доктор филологических наук, профессор, руководитель школы филологии НИУ ВШЭ.

По словам Пенской, стандарт недоработан не только по литературе. Недовольны и другие предметники, которые считают ФГОС откатом назад, словесники просто первые забили тревогу.

— Почему о новом стандарте говорят в основном словесники? Потому что по другим предметам у нас нет или мало реально действующих учительских ассоциаций. И сказать некому. Или просто словесники привыкли читать и анализировать тексты? А в стандарте и по другим предметам много чего интересного. В частности, с точки зрения возрастного соответствия. Например, в курсе ОБЖ второго года обучения от учеников требуется «формулировать основы репродуктивного здоровья населения и понимать его роль для национальной безопасности Российской Федерации». Пятиклассники должны будут изучить такие темы: «Репродуктивное здоровье — составная часть здоровья человека и общества. Роль взаимоотношений в формировании репродуктивной функции. Нежелательные мотивы вступления в сексуальные отношения». На другом уроке они изучат «Помощь при алкогольном отравлении». Отработку, видимо, будут проводить на членах собственных семей, — иронизирует тот же Сергей Волков, сейчас — главред журнала «Литература» и преподаватель филфака ВШЭ.

Надо отметить секретность, с которой пытались принять новый стандарт. С его содержанием члены Общественного совета познакомились за несколько дней до заседания. На общественное обсуждение за полгода до этого была представлена другая версия ФГОС, к ней нарекания тоже были, но не в таком объеме.

«Издательство «Просвещение» не имеет отношения к разработке изменений ФГОС»



Заминка с принятием ФГОС общего образования, рассмотрение которого откладывали дважды — с 19 на 21 марта, потом на 4 апреля и в итоге перенесли на июнь, возникла не только из-за недовольства педагогов. Введение единого учебника для единого образовательного пространства затронуло чьи-то финансовые интересы. Критики нового ФГОС утверждают, что стандарт подгоняют под учебники издательства «Просвещение». По данным «СПАРК», выручка предприятия в 2016 году составила 12,6 млрд рублей, чистая прибыль — 2,5 млрд. Объем госзаказа по 44-ФЗ у него стабильно растет: в 2014 году он составлял 2,8 млрд рублей, в 2015-м — 4,1 млрд, в 2016-м — 5,1 млрд, в 2017-м — 7,8 млрд. Как сообщали СМИ, руководил группой разработчиков ФГОС профессор Сергей Зинин из Федерального института педагогических измерений, а в роли соавторов выступили Елена Зинина и Лариса Новикова. Последние являются авторами пособия «Я сдам ЕГЭ. Литература. Модульный курс. Практикум и диагностика» от издательства «Просвещение». Куратором данной работы выступила заведующая редакцией русского языка и литературы АО «Издательство «Просвещение» Людмила Клевцова, а одновременно с разработкой нового ФГОС коллектив занимался созданием учебника по литературе все для того же издательства.

В отличие от Гильдии словесников, поднявших волну критики против ФГОС по русскому языку и литературе, «за» высказалось Общество русской словесности, которое считают лоббистом интересов министра образования Ольги Васильевой. Сразу после Общественного совета Минобрнауки, который заблокировал принятие ФГОС, Общество русской словесности провело свое заседание с участием Васильевой, где дало положительную оценку стандарту. Состоят в президиуме Общества сенатор от Калининградской области Олег Ткач, которого считают реальным бенефициаром АО «Издательство «Просвещение», принадлежащего кипрской Prosveshcheniye Holdings Limited и швейцарской DPK Investment Fund, и Владимир Узун, президент издательства. Председателем совета директоров «Просвещения» с 2014 года был Аркадий Ротенберг. По данным «Ведомостей», бизнесмен перестал быть совладельцем издательства в марте 2017 года.

В самом «Просвещении» опровергают аффилированность с Минобрнауки и уточняют, что изменение ФГОС принесет издательству серьезные финансовые затраты, а не обогащение.

— Предположения, сделанные в ряде изданий, основаны на недостоверной информации. Издательство «Просвещение» не имеет отношения к разработке изменений ФГОС. Более того, любая правка существующих стандартов влечет за собой полную переделку уже разработанных учебников. Эта работа станет значительным финансовым обременением для издательства. Это плановый процесс со стороны регулятора, утверждающий нормы, которым издательства должны соответствовать. Так, после изменений 2010 года издательство «Просвещение» было вынуждено переработать 451 наименование учебников. Работа по адаптации учебников под ФГОС 2010 года заняла у «Просвещения» около семи месяцев. Изменения стандартов всегда затрагивают всех издателей, на которых ложится финансовая нагрузка по переработке всех материалов, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе издательства.

Критики нового ФГОС утверждают, что стандарт подгоняют под учебники издательства «Просвещение». Фото the-1.ru



«Затраты на переделку учебников не пойдут ни в какое сравнение с затратами регионов на переоснащение библиотечных фондов»

Об огромных финансовых затратах на переделку уже разработанных учебников говорят и другие издатели. При этом они уточняют, что эти затраты не пойдут ни в какое сравнение с затратами регионов на переоснащение библиотек новыми учебниками.

— Принятие ФГОС в предложенной к обсуждению редакции потребует существенных изменений в действующих учебниках. Это не означает, что в них появится что-то, чего нет в действующих учебниках. В подавляющем большинстве случаев все содержательные элементы есть, но они даны в других классах, в другой логике развития понятийного аппарата, в другой последовательности, демонстрируются на других примерах и другом материале. Иными словами, предметные результаты, полученные по окончании уровня, те же, а средства его достижения иные. При этом мы рискуем метапредметными результатами — навыками коммуникации, целеполагания. Затраты, которые понесет корпорация «Российский учебник», будут существенны, но они не пойдут ни в какое сравнение с затратами регионов на переоснащение библиотечных фондов новыми учебниками, — сказал «Реальному времени» Александр Брычкин, генеральный директор корпорации «Российский учебник», в которую входят издательства «Дрофа», «Вентана-Граф», «Астрель».

«Российский учебник» считается главным конкурентом «Просвещения» и обеспечивает, по оценке самой корпорации, примерно треть совокупной потребности российских школ в учебниках. Однако собеседник «Реального времени» не стал искать связь между «Просвещением» и принятием новой версии ФГОС.

— Аффилированность, несмотря на кажущуюся легкость формулировки, — слишком серьезное обвинение. Да и дело, по большому счету, в другом. Нельзя всерьез представить такую ситуацию, в которой останется и будет существовать в системе образования продукция только одного учебного издательства. При любом развитии событий мы думаем о детях и учителях, которые будут стоять у доски. Трудно будет представить уроки в школе без учебников физики Перышкина, биологии Пасечника, химии Габриеляна, литературы Ланина, учебных материалов для начальной школы Виноградовой и многих других, которые завоевали широкое признание в профессиональном педагогическом сообществе и используются учителями уже на протяжении многих лет. Обсуждение проекта ФГОС продолжается, мы надеемся на то, что оно окажется максимально конструктивным и результативным. Поэтому говорить о каком-то изменении на рынке сейчас преждевременно, — говорит Брычкин.

Зато лоббирование интересов определенных издательств в новой версии ФГОС заметили педагоги.

— Я не разбирался в финансовой стороне дела, но что я точно знаю — этот стандарт делает законным только одну программу и только один или два учебника из множества хороших качественных учебников, прошедших государственную экспертизу. Более того, перечень тем в единственной законной программе по литературе в проекте нового ФГОС совпадает с оглавлением двух существующих учебников, причем совпадает практически дословно. Это учебники, созданные под руководством Коровиной (издательство «Просвещение», — прим. ред.) и Зинина (издательство «Русское слово», — прим. ред.). Учитывая, что этот проект составлялся тайно, мнение общественной рабочей комиссии не учитывалось, об этом писала и Наталья Солженицына, я предполагаю, что этот ФГОС создавался специально, чтобы лоббировать интересы, связанные конкретно с этими учебниками, — сказал «Реальному времени» Антон Скулачев, учитель литературы гимназии №1514 Москвы, член Гильдии словесников.

«Этот стандарт чудовищно несовременен»



Скулачев обращает внимание на то, что новый ФГОС бессмыслен: «Формально он издается для того, чтобы выполнить поручение президента о конкретизации предметного содержания образования, чтобы те предметные результаты, которые прописаны в существующем стандарте, были более конкретные и ясные. На самое деле, это поручение уже было выполнено два года назад, когда были приняты примерные программы. Поэтому смысла в этом документе, который пытались принять в спешке, нет».

— Я повторю известное мнение, высказанное в письме ректоров СПбГУ, МГПУ и ВШЭ о том, что этот стандарт чудовищно несовременен. Наша страна должна совершить технологический, научный рывок, но это рывок будет невозможен в случае принятия стандарта.

— Стандарт игнорирует навыки XXI века, навыки, связанные с творческим мышлением, с метапредметными умениями, проектными навыками — игнорируется все, что сверхвостребовано в современном мире. Вместо того, чтобы учить школьников понимать, думать, рассуждать, стандарт предлагает заучивать готовые клише и определения. Кстати сказать, стандарт по литературе состоит из этих клише, которые пришли к нам из 50-х годов XX века. Более того, в этом стандарте очень забавная вещь — из года в год навыки, которыми должен овладеть ученик, прописаны методом копипаста: из одного класса скопипастили в другой, — говорит Скулачев.

Недоумение ФГОС вызвал и у родителей. В интернете они делятся своими впечатлениями, тоже подмечая «копипаст».

— Стандарт по физкультуре: «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!»; построение в две шеренги; перестроение из двух шеренг в два круга; передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой»; повороты кругом на месте, рапорт учителю; расчет по порядку; перестроение из одной шеренги в три уступами, из колонны по одному в колонну по три и четыре в движении с поворотом» — это в первом классе, во втором то же самое, и в третьем, и в четвертом — все никак не научатся? Окружающий мир: «В результате третьего года обучения ученик научится находить на карте мира Российскую Федерацию». Думаю, с учетом размеров РФ, эта задача по плечу и первокласснику. И нигде с первого по четвертый класс не упоминается сортировка мусора и вообще возможность переработки, энергосберегающие лампочки, утилизация батареек. Никаких солнечных батарей и ветряной энергии! Музыка: ученики начальной школы должны уметь «читать по нотной записи партию отдельного музыкального инструмента в ритмической партитуре, включающей освоенные метры и ритмические формулы, различать на слух звучание симфонического, русского народного, духового оркестров и отдельных инструментов». Каких «отдельных»? А если не отличу альт от скрипки, тогда что? Мне кажется это перебор для начальной школы, — пишет Ольга Лебедева.

— Большинство так и будет учить «по-своему», а вот рабочие программы, очень нужные проверяющим, и контрольно-тематическое планирование опять заставят переделывать. И будем думать не о том, как уроки вести, а о том, как все написать так, чтобы проверяющим угодить. Мне кажется, что все эти изменения нужны, чтобы проверяющим была работа, — подытоживает учитель начальных классов из Новокубанска Ольга Асафьева.