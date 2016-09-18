«Команда Татарстана» на «Казань Арене»: день выборов в столице РТ завершается праздником

19:48, 18.09.2016 Сюжет: Выборы в Госдуму РФ 26 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В эти минуты на территории стадиона «Казань-Арена» по случаю единого дня голосования проходит грандиозная праздничная программа. Здесь работают различных тематические площадки: для сдачи нормативов ГТО, танцевальные мастер-классы, представления уличного театра «Культурный сдвиг», а также проходит концерт с участием лучших творческих коллективов Татарстана, хедлайнерами которого выступают Сергей Лазарев и Игорь Николаев.

Право бесплатного посещения этих мероприятий дает фирменный браслет «Я проголосовал!», который выдают каждому, кто пришел 18 сентября на свой избирательный участок и проголосовал за кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ от Республики Татарстан.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18 сент
    Какие все красивые
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