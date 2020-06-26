Поправки к Конституции России: голосуют Альберт Гильмутдинов и Фарид Мухаметшин

18:20, 26.06.2020 Сюжет:  Поправки к Конституции РФ 27
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

В России продолжается голосование по поправкам к Конституции РФ. Сегодня фотокорреспондент «Реального времени» побывал на избирательном участке №43, расположенном в здании лицея №116 Вахитовского района Казани.


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