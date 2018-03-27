#КЕМЕРОВОМЫСТОБОЙ: Казань скорбит по погибшим в «Зимней вишне»

17:49, 27.03.2018 Сюжет: Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" 19 4
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Казани, у фонтана в Ленинском садике, куда неравнодушные казанцы несут игрушки и цветы, прошел траурный митинг в память о погибших в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» унес жизни 64 человек, большинство из которых — дети. Сегодня в десятках городов прошли гражданские акции памяти жертв пожара в Кемерово.

Президент Владимир Путин объявил 28 марта всероссийским днем траура. До этого траур по погибшим в Кемерово объявили в Ингушетии, Приморском крае, Бурятии, Екатеринбурге, Брянской области, Якутске и Новосибирске.

комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 27 марта
    Ужас, просто ужас
    Не дай бог!
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  • Анонимно 27 марта
    Будут выплаты родным погибших?
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  • Анонимно 27 марта
    Больше папараци
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  • Анонимно 28 марта
    Какая-то показуха, никого нет, фотографов больше, чем людей. Вот на Баумана у часов была настоящая акция от сочувствующих людей.
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