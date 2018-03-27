КЕМЕРОВОМЫСТОБОЙ: Казань скорбит по погибшим в «Зимней вишне»

Сегодня в Казани, у фонтана в Ленинском садике, куда неравнодушные казанцы несут игрушки и цветы, прошел траурный митинг в память о погибших в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» унес жизни 64 человек, большинство из которых — дети. Сегодня в десятках городов прошли гражданские акции памяти жертв пожара в Кемерово.

Президент Владимир Путин объявил 28 марта всероссийским днем траура. До этого траур по погибшим в Кемерово объявили в Ингушетии, Приморском крае, Бурятии, Екатеринбурге, Брянской области, Якутске и Новосибирске.