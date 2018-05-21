Центробанк докапитализирует пенсионные фонды «ФК Открытие» на 18 миллиардов рублей

Банк России докапитализирует на 18 млрд рублей группу «Открытие» для поддержки ее негосударственных пенсионных фондов — НПФ «Лукойл-гарант», НПФ «Электроэнергетики» и НПФ РГС.



Средства поступят от Банка России в группу «Открытие», после чего будут распределены между пенсионными фондами.

Центробанк планирует объединить три НПФ «ФК Открытие». В августе прошлого года, после начала санации банка «ФК Открытие», три НПФ вместе с ним перешли под управление Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Отмечается, что объединенный фонд может стать лидером рынка НПФ, сообщают «Ведомости».

Так, пенсионных накоплений в трех фондах в III квартале 2017 года содержалось более 520 млрд рублей, клиентов было около 8 млн человек.

Ранее сообщалось, что Банк России рассмотрит вопрос распространения механизма санации на негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и финансовые холдинги.