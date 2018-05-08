АКРА повысило рейтинг Банка Казани до BB+

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг муниципального банка Казани на два пункта до уровня BB+ — прогноз «стабильный».



Адекватная позиция по ликвидности и фондированию обусловлена, прежде всего, сильной позицией по ликвидности, сообщают аналитики АКРА. Банк обладает избытком краткосрочной ликвидности. Вместе с тем АКРА не отмечает дисбалансов на более длительных сроках, сообщает пресс-служба банка.

«В то же время на горизонте последних пяти лет Банк Казани сохраняет стабильную прибыльность операций, что обусловлено относительно высоким уровнем процентной маржи и низкой стоимостью кредитного риска», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основной капитал банка вырос на 48% как за счет увеличения уставного капитала, так и в результате конвертации субординированных депозитов в инструмент добавочного капитала.

Ранее АКРА впервые присвоило кредитный рейтинг ПАО «КАМАЗ» — А+(RU), прогноз «Стабильный».