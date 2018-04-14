Минниханов отстранил от должности постпреда РТ в Свердловской области

Президент Татарстана Рустам Минниханов освободил от должности постоянного представителя республики в Свердловской области Рината Садриева. Указ опубликован вчера, 13 апреля, на официальном сайте правовой информации Татарстана.

Отмечается, что Садриев уходит по собственному желанию. Он занимал эту должность с 2011 года. Садриев также является председателем Правления региональной общественной организации «Конгресс татар (Татары Урала) Свердловской области» и учредителем газеты на татарском языке «Саф чишмә» («Чистый источник»).

Ранее Минниханов отправил в отставку полномочного представителя Республики Татарстан в Республике Казахстан Рустема Валиуллова.

Справка

Родился 11 ноября 1961 года в Челябинской области в семье рабочих. Закончил Красноярское высшее командное училище радиоэлектроники войск ПВО.

Государственную деятельность начал в 2006 году. Был депутатом Свердловской Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области. Курировал вопросы транспорта, дорожного хозяйства, экологии, малого бизнеса.

С 2008 года работал заместителем председателя комитета по промышленной, аграрной политике и природопользованию Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области. Был руководителем рабочей группы по вопросам организации транспортного обслуживания и дорожной деятельности на территории Свердловской области.

С 2010 года – член Общественной Палаты Свердловской области, председатель комиссии по межнациональным вопросам и вопросам миграции.

