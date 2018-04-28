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АСВ потребовало признать недействительными ряд сделок «Спурт Банка» на 127,8 миллиона рублей

10:39, 28.04.2018
АСВ потребовало признать недействительными ряд сделок «Спурт Банка» на 127,8 миллиона рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Конкурсный управляющий «Спурт Банка» Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало в Арбитражный суд заявление о признании недействительными 10 сделок, заключенных с кредитной организацией, на общую сумму 127,8 млн рублей.

Как сообщается на сайте АСВ, сделки были заключены с физлицами, ООО «Медицинское объединение «Спасение», ООО «ПСО «Казань» и т.д.

Банковские операции касались заключения договоров уступки права требования, переводов наличных средств со счетов в ТФБ, а также по выдаче и перечислению денег.

Ранее «Реальное время» писало, что смета расходов «Спурт Банка» на II квартал 2018 года составит 75,8 млн рублей.

ЭкономикаБанки Татарстан
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