АСВ потребовало признать недействительными ряд сделок «Спурт Банка» на 127,8 миллиона рублей

Конкурсный управляющий «Спурт Банка» Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало в Арбитражный суд заявление о признании недействительными 10 сделок, заключенных с кредитной организацией, на общую сумму 127,8 млн рублей.

Как сообщается на сайте АСВ, сделки были заключены с физлицами, ООО «Медицинское объединение «Спасение», ООО «ПСО «Казань» и т.д.

Банковские операции касались заключения договоров уступки права требования, переводов наличных средств со счетов в ТФБ, а также по выдаче и перечислению денег.

Ранее «Реальное время» писало, что смета расходов «Спурт Банка» на II квартал 2018 года составит 75,8 млн рублей.