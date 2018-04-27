Похоронное бюро в Челнах незаконно заработало 1 млн рублей на прокате лопат

Прокуратура Набережных Челнов уличила МУП «Горкоммунхоз», занимающееся похоронным делом, в незаконном получении дохода почти на 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

«В 2017—2018 годах предприятие незаконно взимало с каждого местного жителя, занимающегося похоронами родственников и близких, денежные средства в размере 245 рублей якобы за оформление документов и прокат лопат. В результате незаконных действий предприятием за указанный период незаконно получен почти 1 млн рублей», — сказано в сообщении.

По итогам проверки прокуратура направила материалы в следственные органы. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Ранее скандал произошел в казанском МУП «Ритуал». Генеральный директор предприятия Павел Чепиленко стал фигурантом уголовного дела о взятке в особо крупном размере.

