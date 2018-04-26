Премьер Удмуртии выделил республиканским муниципалитетам 11 миллионов рублей

Премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов подписал распоряжение правительства УР о распределении дотаций муниципалитетам республики. Всего власти выделяют 11,1 млн рублей на обеспечение сбалансированности бюджетов.

Согласно документу, опубликованному на сайте правительства, Воткинск и Сарапул получат по 800 тысяч рублей. Ижевск, как и Можга, получит 650 тысяч рублей.

Еще по 600 тысяч рублей предусмотрено для Воткинского и Сарапульского районов. Вавожский район может рассчитывать на 530 тысяч рублей. Игринскому, Можгинскому и Якшур-Бодьинскому районам правительство выделит по 500 тысяч рублей.

Менее всего республиканский бюджет направит муниципальному образованию Иваново-Самарское. Оно получит 70 тысяч рублей.