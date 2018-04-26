«Азиатско-Тихоокеанский банк» перейдет под управление ФКБС

Банк России возложил с 26 апреля функции временной администрации «Азиатско-Тихоокеанского банка» на Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). При этом банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки.



«Совет директоров Банка России принял решение о гарантировании непрерывности деятельности «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) в течение срока реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка», — сообщает пресс-служба регулятора.

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. Отмечается, что банк занимает 60-е место по величине активов среди российских банков, при этом активы на 1 апреля 2018 года составили 120 млрд рублей.

Ранее стало известно, что под управление временной администрации Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) с 5 апреля перейдет «Автовазбанк».

