Получите полный доступ к Единому порталу госуслуг через АКИБАНК

Портал «Госуслуги» активно набирает популярность у населения и это неудивительно, ведь благодаря данному ресурсу становится доступным получение в электронном виде множества государственных и муниципальных услуг.

Если вы до сих пор не зарегистрировались на портале государственных услуг РФ, АКИБАНК поможет вам в этом.

Зарегистрировавшись в ЕСИА в АКИБАНКе, вы сможете через интернет:

записываться к врачу, выбирая удобную для посещения дату и время;

ставить ребенка на очередь в детский сад, записывать его в школу, кружки и секции, летние лагеря;

узнавать о штрафах и задолженностях по налогам;

подавать заявки на оказание различных услуг, к примеру, регистрацию брака, смену фамилии, оформление свидетельства ИНН;

оформлять пособия и социальные выплаты, получать льготы;

узнавать о пенсионных накоплениях, проверять свой лицевой счет в ПФР и др.

Отпрашиваться с работы и стоять в очередях больше не надо!

Для получения учетной записи в ЕСИА вам необходимо обратиться в любое отделение банка, предъявить паспорт и СНИЛС, чтобы подтвердить свою личность, и все — вы получаете доступ к государственным сайтам, участвующим в программе.

Участником ЕСИА может стать любое физическое лицо, юридическое лицо или организация.

Подробности по телефону 8-800-100-2542 (звонок по РФ бесплатный) и в любом отделении банка.

Лицензия ЦБ РФ №2587. ПАО «АКИБАНК».



