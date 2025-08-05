Товарооборот Беларуси и России через биржу вырос на 26%, Татарстан в лидерах с ростом в 139%

Согласно данным БУТБ, наибольшая положительная динамика зафиксирована в торговле с Белгородской и Смоленской областями

Биржевой товарооборот между Белоруссией и Россией за первое полугодие текущего года вырос на 26%. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на Белорусскую универсальную товарную биржу (БУТБ). В пятерку лидеров по объему биржевых контрактов вошел и Татарстан, продемонстрировав впечатляющий рост в 139%.

Согласно данным БУТБ, наибольшая положительная динамика зафиксирована в торговле с Белгородской и Смоленской областями — рост в 3,5 и 2 раза соответственно. Также значительный рост отмечен по Ленинградской (131%) и Московской областям (102%).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В целом в биржевых торгах БУТБ участвуют компании из 60 регионов России.

Наиболее востребованными у российских покупателей остаются белорусские мясопродукты, сливочное масло, сухое молоко, кормовые добавки и пиломатериалы. В свою очередь, российские участники активно продавали уголь, черный металл, а также широкий ассортимент товаров промышленного и потребительского назначения.

Вопрос о поставке новейшего российского ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссию будет решен до конца текущего года.

Рената Валеева