Банк России опубликовал курс валют на вторник, 5 августа
По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции
Банк России опубликовал курс валют на вторник, 5 августа. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции.
Доллар снизился на 0,66 рубля, евро вырос на 0,62 рубля, а юань упал — на 0,02 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 79,67 рубля;
- евро — 92,33 рубля;
- юань — 11,07 рубля.
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