Новости экономики

18:41 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Банк России опубликовал курс валют на вторник, 5 августа

18:31, 04.08.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции

Банк России опубликовал курс валют на вторник, 5 августа
Фото: Реальное время

Банк России опубликовал курс валют на вторник, 5 августа. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции.

Доллар снизился на 0,66 рубля, евро вырос на 0,62 рубля, а юань упал — на 0,02 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 79,67 рубля;
  • евро — 92,33 рубля;
  • юань — 11,07 рубля.
Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть654
  • Нижнекамскнефтехим83.75
  • Казаньоргсинтез76.4
  • КАМАЗ94
  • Нижнекамскшина41.5
  • Таттелеком0.691