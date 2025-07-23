Представители России и Украины начали двусторонние переговоры в Турции
Напомним, что ранее Украина и Россия уже провели в Стамбуле два раунда переговоров
Представители России и Украины начали двусторонние переговоры во дворце Чираган.
Ранее российская делегация, возглавляемая помощником президента Владимиром Мединским, прибыла в Стамбул для участия в третьем раунде переговоров с Украиной. Мединский и Умеров проводят встречу тет-а-тет.
Напомним, что ранее Украина и Россия уже провели в Стамбуле два раунда переговоров, по итогам которых состоялся обмен пленными и передача тел погибших военнослужащих.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».