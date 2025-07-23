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Представители России и Украины начали двусторонние переговоры в Турции

19:54, 23.07.2025

Напомним, что ранее Украина и Россия уже провели в Стамбуле два раунда переговоров

Представители России и Украины начали двусторонние переговоры во дворце Чираган.

Ранее российская делегация, возглавляемая помощником президента Владимиром Мединским, прибыла в Стамбул для участия в третьем раунде переговоров с Украиной. Мединский и Умеров проводят встречу тет-а-тет.

Напомним, что ранее Украина и Россия уже провели в Стамбуле два раунда переговоров, по итогам которых состоялся обмен пленными и передача тел погибших военнослужащих.

Анастасия Фартыгина

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