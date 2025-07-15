Минфин предложил увеличить налоговый вычет для семей с детьми до 1 млн рублей

Возраст ребенка в семье не должен превышать 18 лет или 24 года, если он учится в университете на очной форме

Фото: Мария Зверева

Минфин России предложил увеличить взнос по долгосрочным сбережениям для налогового вычета для семей с детьми до 1 млн рублей. Об этом министерство сообщило на своем сайте.

— Максимальная сумма налогового вычета по продуктам долгосрочных сбережений для семьи составит миллион рублей, в том числе для каждого родителя — 500 тысяч рублей, — сказано в заявлении ведомства.

Возраст ребенка в семье не должен превышать 18 лет или 24 года, если он учится в университете на очной форме. Минфин уже разработал соответствующие изменения в Налоговый кодекс и внес их на рассмотрение в правительство.

Ранее сообщалось, что к концу сентября 2025 года на портале госуслуг появится возможность оформления налогового вычета на образование, как за обучение в России, так и за границей.



Дарья Сайфиева