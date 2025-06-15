Житель Набережных Челнов предстанет перед судом за незаконное изготовление оружия

Фото: Динар Фатыхов

Житель города Набережные Челны предстанет перед судом по обвинению в незаконном изготовлении огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в СУ СКР по Татарстану.

По версии следствия, в 2019 году обвиняемый, изучив способы изготовления оружия и боеприпасов в интернете, произвел более 800 патронов, а также переделал охолощенные пистолет и пистолет-пулемет в боевое огнестрельное оружие.

Незаконная деятельность была пресечена в марте 2025 года.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Рената Валеева