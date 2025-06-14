Warner Bros. Discovery выпустила новый трейлер фильма «Супермен»

Студия Warner Bros. Discovery опубликовала новый трейлер фильма «Супермен» (Superman). Прокат фильма в кинотеатрах США начнется 11 июля, а ролик приурочен к старту продаж билетов.

За создание проекта отвечает режиссер Джеймс Ганн, который также занимается перезагрузкой киновселенной DC. Главную роль исполнил Дэвид Коренсвет. В центре сюжета — Человек из стали, который сталкивается с недоверием общества, несмотря на свое желание помочь человечеству. Его обвиняют в незаконной инопланетной миграции и вмешательстве в международный конфликт.

Главным антагонистом становится предприниматель Лекс Лютор, которого играет Николас Холт. Ранее СМИ и инсайдеры сообщили о не самых удачных тестовых просмотрах «Супермена». Отмечается, что Ганна заставили сократить хронометраж и уменьшить количество юмора. При этом бюджет проекта составил около 400 миллионов долларов.



