У мобилизованного участника спецоперации украли 1,7 млн рублей

В Каменске-Уральском (Свердловская область) у мобилизованного участника СВО с банковского счета украли более 1,7 млн рублей, которые он получил за ранение. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

По данным пресс-службы, в 2023 году мужчина открыл в банке вклад и перевел на него три миллиона рублей под 12,8%. Однако позже он обнаружил, что 1,723 млн рублей были переведены на семь виртуальных карт и обналичены в разных городах страны. Решить проблему с банком в досудебном порядке не удалось, и мужчина обратился в суд.

Суд признал недействительными операции по переводу и частично удовлетворил исковые требования: с банка взыскано 1,7 млн рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 146 714 рублей, компенсация морального вреда — 20 тысяч рублей, а также штраф 944 857 рублей за неудовлетворение требований истца добровольно. Также банк обязан выплатить госпошлину в пользу бюджета РФ 36 697 рублей.

