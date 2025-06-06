В Казани отметили день рождения Пушкина и День русского языка

В Казани отметили День русского языка и 226-летие со дня рождения Александра Пушкина. Праздник поэзии прошел в парке «Черное озеро».

На мероприятии выступили известные поэты и писатели Татарстана, а также молодые авторы. Они прочитали стихотворения Пушкина, его современников и посвящения от современных авторов. «В поэзии Александра Сергеевича есть все — философские размышления, политика, веселость и любовь. Он был настоящим гением», — отметил депутат Госсовета РТ, председатель Союза писателей Республики Татарстан Ркаил Зайдуллин.

Музыкальную часть праздника украсили романсы на стихи Пушкина в исполнении солистов Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая. Затем свои стихи продекламировали начинающие и известные поэты, среди них — Альфия Абсалямова, Ольга Журавлева, Рафаэль Сапбиров, Наиля Ахунова, Фоат Гилязов, Айрат Бик-Булатов и другие.

Также зрителей порадовали выступления творческих коллективов Культурного центра им. А.С. Пушкина, поэтического театра «Диалог» и театра танца «Миринея».

