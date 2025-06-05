Редактору Ura.ru Денису Аллаярову предъявлено обвинение в даче взятки

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении Дениса Аллаярова, редактора свердловской редакции интернет-издания Ura.ru, по обвинению в даче взятки должностному лицу. Об этом сообщает ТАСС.

Дело возбуждено по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).

Ранее сообщалось, что 5 июня в уральской редакции Ura.ru прошли обыски, в ходе которых были изъяты техника и документация. По данным силовых структур, причиной обысков стали подозрения в покупке оперативных сводок ГУМВД и использовании их при подготовке статей. Трое сотрудников, включая редактора Аллаярова, были задержаны и доставлены на допрос.

Издание Ura.ru заявило о приостановке работы головного офиса и отметило, что следователей интересуют источники информации о событиях криминального характера в Свердловской области. СУ СК по региону пока воздерживается от комментариев.

Рената Валеева