Росавиация опровергла информацию о срочной подготовке к открытию временно закрытых аэропортов

Фото: Максим Платонов

Информация, распространяемая в медиа, о срочной подготовке к открытию временно закрытых аэропортов в центральной части и на юге России является фейком. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

— Распространяемая в медиа информация о «срочной подготовке к открытию» временно закрытых аэропортов в центральной России и на юге страны, «сборе заявок на полеты» в них не соответствует действительности и является абсолютным фейком, — сказано в публикации в телеграм-канале.

В пресс-службе уточнили, что в случае изменений в режиме работы аэропортов Росавиация сообщит об этом заранее.



Ранее в интернете распространилась информация о том, что аэропорты на юге России, которые закрыты с начала СВО, якобы готовятся к открытию.



Елизавета Пуншева